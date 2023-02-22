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Кто из граждан может рассчитывать в марте на максимальное повышение пенсии

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Кто из граждан может рассчитывать в марте на максимальное повышение пенсии

Индексация пенсий

Какая категория граждан может рассчитывать на максимальное повышение пенсии после мартовской индексации, читайте в материале ТСН.ua

После индексации в марте 2023 пенсии украинских пенсионеров вырастут на 20%. Размер повышения будет рассчитываться индивидуально. В среднем повышение пенсий в Украине составит 400 – 700 гривен. Все возможные надбавки — доплата за возраст, стаж и т.п. не будут повышаться.

Какая категория пенсионеров получит повышение на 1500 грн

У большинства пенсионеров размер пенсии увеличится менее чем на 20%. Суммы повышения будут следующими:

  • Если пенсия без доплат составляет 2 100 гривен, ее повысят 420 гривен.
  • Пенсия без доплат в 3000 гривен вырастет на 600 гривен.
  • В случае пенсии в 3 500 гривен можно ожидать повышения в 700 гривен.
  • Пенсия в 4000 гривен вырастет на 800 гривен.
  • 5 000 гривен – на 1 000 гривен
  • Те, кто получает пенсию на уровне около 7 500 гривен, получат дополнительно 1 500 гривен.

Будут ли другим категориям повышать пенсию

Повышение в марте будет касаться только тех граждан, которые получают:

  • пенсию по возрасту,
  • минимальную пенсию,
  • лица с инвалидностью,
  • пенсионеры-ликвидаторы аварий на ЧАЭС

Пенсионеры с пенсией ниже минимальной, а это менее 1920 грн, согласно закону, не могут рассчитывать на индексацию. Однако в правительстве ищут возможность повысить выплаты и этой категории пенсионеров.

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Дата публикации
Просмотры
3812
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