Кто из граждан может рассчитывать в марте на максимальное повышение пенсии

Какая категория граждан может рассчитывать на максимальное повышение пенсии после мартовской индексации, читайте в материале ТСН.ua

После индексации в марте 2023 пенсии украинских пенсионеров вырастут на 20%. Размер повышения будет рассчитываться индивидуально. В среднем повышение пенсий в Украине составит 400 – 700 гривен. Все возможные надбавки — доплата за возраст, стаж и т.п. не будут повышаться.

Какая категория пенсионеров получит повышение на 1500 грн

У большинства пенсионеров размер пенсии увеличится менее чем на 20%. Суммы повышения будут следующими:

Если пенсия без доплат составляет 2 100 гривен, ее повысят 420 гривен.

Пенсия без доплат в 3000 гривен вырастет на 600 гривен.

В случае пенсии в 3 500 гривен можно ожидать повышения в 700 гривен.

Пенсия в 4000 гривен вырастет на 800 гривен.

5 000 гривен – на 1 000 гривен

Те, кто получает пенсию на уровне около 7 500 гривен, получат дополнительно 1 500 гривен.

Будут ли другим категориям повышать пенсию

Повышение в марте будет касаться только тех граждан, которые получают:

пенсию по возрасту,

минимальную пенсию,

лица с инвалидностью,

пенсионеры-ликвидаторы аварий на ЧАЭС

Пенсионеры с пенсией ниже минимальной, а это менее 1920 грн, согласно закону, не могут рассчитывать на индексацию. Однако в правительстве ищут возможность повысить выплаты и этой категории пенсионеров.

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