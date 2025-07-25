Кто из пенесионеров может остаться без выплат: кому и по каким причинам их могут прекратить или урезать

Пенсионные выплаты

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Существуют определенные обстоятельства и законодательные изменения, которые могут привести к прекращению или урезанию этих выплат. Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда

Основные причины прекращения пенсионных выплат

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекратить начисление пенсий по нескольким причинам, среди которых выделяют следующие:

Предоставление ложных сведений — если пенсия была назначена на основании документов, содержащих ложную информацию или ложные данные.

Выезд за границу на постоянное место жительства. Окончательно выехавший за пределы Украины пенсионер рискует потерять выплаты. Важно отметить, что статус временной защиты за границей (например, для беженцев) обычно не учитывается как постоянное место жительства для этой цели.

Признание пропавшим без вести. Если пенсионер официально признан пропавшим без вести, выплаты могут быть приостановлены.

Продолжительное отсутствие получения пенсии. Если пенсионер не получал пенсию по почте или не снимал ее с банковской карты в течение шести месяцев подряд, это может стать основанием для приостановки выплат.

Непрохождение физической идентификации. Для некоторых категорий пенсионеров, в том числе внутри перемещенных лиц, существует требование периодически проходить физическую идентификацию. Невыполнение этого требования может привести к остановке выплат.

Обязанность информирования Пенсионного фонда об изменениях

Помимо вышеперечисленных причин, пенсионерам крайне важно своевременно информировать Пенсионный фонд о любых изменениях в своей жизни, которые могут повлиять на право получения пенсии или ее размер. Несообщение о таких изменениях может привести к урезанию выплат, а иногда и к штрафам.

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Пенсионер или его представитель обязан сообщать ПФУ о:

Изменение личных данных . Это касается обновления документов, таких как паспорт, а также изменения фамилии, имени, отчества.

Смена места жительства/регистрации . Переезд и смена места регистрации является важной информацией для Пенсионного фонда.

Трудоустройство или увольнение. Если пенсионер трудоустраивается или наоборот увольняется с работы, это может повлиять на размер пенсии, особенно для работающих пенсионеров.

Изменение или прекращение действия определенного статуса. Это может касаться, например, статуса лица с инвалидностью, влияющего на вид и размер пенсии.

Выезд на постоянное место жительства за границу. Как уже отмечалось, этот пункт является одним из ключевых оснований для прекращения выплат.

У пенсионеров всего 10 дней с момента возникновения изменений, чтобы сообщить о них Пенсионному фонду. В противном случае украинцы рискуют получить штрафные санкции.

Финансовые последствия и штрафы за несвоевременное информирование

Пенсионеры, получившие повышенные выплаты незаконно, обязаны вернуть избыточную сумму. Эту переплату можно вернуть добровольно. Однако если добровольного возвращения не происходит, могут быть применены и принудительные меры. В таких случаях средства взимаются из решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке. Пенсионный фонд имеет право забирать до 20% от пенсионных выплат для возмещения финансовых потерь, вызванных неправомерным получением средств.

Как восстановить пенсионные выплаты

В случае прекращения пенсионных выплат часто их можно восстановить, предоставив нужные документы, проинформировав Пенсионный фонд о произошедших изменениях или только пройдя процедуру идентификации. После этого выплаты будут возобновлены, а также будут начислены деньги за период, в котором выплаты были прекращены.

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Процедура идентификации возможна несколькими способами:

Личное обращение. Можно обратиться в отделение Ощадбанка или непосредственно в Пенсионный фонд Украины.

Удаленная авторизация. Авторизироваться можно с помощью «Действие.Подпись» на сайте электронных услуг ПФУ.

Подтверждение личности с помощью видеосвязи. Это удобный способ идентификации, позволяющий пройти процедуру дистанционно.

В случае нахождения за границей необходимо получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины справку о факте проживания за границей и предоставить ее в ПФУ.

Знание этих правил и своевременное реагирование на любые изменения поможет пенсионерам избежать проблем и обеспечить стабильное получение надлежащих выплат.