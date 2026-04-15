Кто из пенсионеров 65+ получит в мае увеличенные выплаты

Пенсионные выплаты

В мае 2026 года часть украинских пенсионеров, которые перешагнули возраст в 65 лет, получит обновленные выплаты. Этот перерасчет не является разовой социальной акцией, а реализацией устойчивого государственного механизма, гарантирующего минимально допустимый уровень финансового обеспечения для пожилых людей. Основой для изменений становится автоматическая корректировка, проводимая Пенсионным фондом Украины для поддержки тех, кто значительную часть жизни работал официально.

Главным фактором, влияющим на размер повышения, является установленный государством уровень минимальной заработной платы, который в 2026 году достиг 8647 гривен. Согласно законодательству, неработающие граждане старше 65 лет с полным страховым стажем должны получать пенсию не менее 40% от этой суммы, что составляет 3 458,80 гривен. Однако фактическая минимальная выплата для этой категории установлена на высшем уровне — 3 758 гривен. Именно до этого предела автоматически приходятся все пенсии, которые по индивидуальным расчетам остаются ниже.

Кто может получить повышенную пенсию

Право на автоматический рост выплат имеют только граждане, которые накопили полный страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Кроме того, важным условием является отсутствие официального трудоустройства или предпринимательской деятельности. Для продолжающих работать пенсионеров этот механизм временно не действует, а право на перерасчет возникает только после фактического прекращения трудовых отношений.

Также обновление не касается тех лиц, чьи текущие выплаты уже превышают установленный государственный ориентир в 3758 гривен.

Как происходит перерасчет

Как отмечают в Пенсионном фонде, весь процесс обновления данных и начисления средств происходит в автоматическом режиме без необходимости подачи личных заявлений или дополнительных обращений в государственные учреждения. Система самостоятельно анализирует актуальные сведения о стаже и статусе пенсионера, имеющихся в базах данных. Конечная сумма повышения всегда индивидуальна, поскольку она напрямую зависит от уровня прежнего официального дохода, с которого уплачивались взносы в бюджет. Приоритетом остается точность информации в реестрах, ведь именно она определяет законность и объем пересмотра выплат.