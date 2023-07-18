Кто из пенсионеров должен до 31 декабря пройти обязательную проверку, чтобы получать выплаты

Некоторым пенсионерам нужно до 31 декабря пройти идентификацию, как это сделать

Выехавшие и находящиеся за границей украинские пенсионеры должны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы получать выплаты.

Как пенсионеры могут пройти физическую идентификацию для продления пенсионных выплат

До 31 декабря украинские пенсионеры, проживающие за границей, могут пройти физическую идентификацию следующим образом:

Воспользоваться услугой Дія.Підпис, сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда в личном электронном кабинете.

Через консульское должностное лицо засвидетельствовать текущее место жительства за границей в соответствующей стране проживания.

Оформление и получение пенсий за границей

В случае, если украинцы достигли пенсионного возраста, находясь за границей, они могут оформить пенсию дистанционно посредством вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Получать выплаты находящиеся за рубежом украинские пенсионеры могут международными переводами через Укрпочту. Речь идет о выплатах для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

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