Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку: полный перечень и условия

Пенсионеры / © ТСН

Реклама

Некоторые категории украинских пенсионеров имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение печного топлива. На полное освобождение от платежей могут претендовать работники определенных отраслей, которые должны соответствовать критериям по стажу и уровню среднемесячного дохода.

Об этом свидетельствует информация на сайте Пенсионного фонда Украины.

Какие пенсионеры могут не платить за коммунальные услуги?

Пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и после выхода на отдых остались там проживать, имеют право на 100% скидку на оплату комуслуг, а также на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм.

Реклама

К таким категориям относятся:

работники образования;

медицинские и фармацевтические специалисты;

специалисты по защите растений;

сотрудники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также образовательных учреждений в сфере культуры.

Критерии для пенсионеров, чтобы не платить за коммуналку

В то же время для оформления льготы пенсионеры должны соответствовать определенным требованиям: необходимо иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности и на момент выхода на пенсию занимать должность, предусматривающую такое право.

100% льгота на комуслуги назначается при условии, что среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает уровень, который дает право на налоговую социальную льготу.

Она предоставляется сроком на 12 месяцев с момента обращения, но не дольше чем до завершения текущего календарного года.

Реклама

Важно, что эта льгота не распространяется на других членов семьи.

Как оформить льготы на коммунальные услуги — необходимые документы

Пенсионеры, которые уже внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы, должны подать:

заявление на получение льготы на оплату комуслуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Чтобы попасть в Реестр льготников, необходимо подать соответствующее заявление и справку, подтверждающую право на льготу. Такой документ выдают органы образования, здравоохранения, культуры (или культуры и туризма), районные госадминистрации, администрации учреждений, где работал человек, или органы местного самоуправления — на основании записей в трудовой книжке.

Как подать документы на льготы на комуслуги?

Следует обратиться в Пенсионный фонд несколькими способами:

Реклама

лично — в сервисных центрах ПФУ, через уполномоченных представителей местных советов или в ЦПАУ;

по почте — на адрес соответствующего органа ПФУ;

онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение «Пенсійний фонд» или портал «Дія».

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Военные пенсионеры, которые не работают и имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи, могут получить ежемесячную надбавку к выплатам за выслугу лет или по инвалидности. В 2026 году размер этой доплаты вырос до 1297 грн на каждого иждивенца (50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц). Средства начисляются при условии, что члены семьи не получают собственных социальных выплат или пенсий.

С 1 апреля части пенсионеров, в частности переселенцам и жителям оккупированных территорий, приостановили выплаты из-за отсутствия заявления о неполучении пенсии от России. Даже прохождение физической идентификации не заменяет это требование, поскольку срок подачи декларации истек в начале апреля. Для восстановления начислений необходимо до конца года подать соответствующее заявление в ПФУ лично, через веб-портал с использованием «Дія.Підпис» или с помощью видеоидентификации.

Новости партнеров