Кто из пенсионеров может получить почти тысячу гривен доплаты в феврале: подробности

Для получения такой прибавки есть определенные ограничения.

В Украине одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, могут в феврале 2025-го оформить ежемесячную доплату, размер которой 944 грн.

Такая норма действует в соответствии с Законом Украины и решением правительства, сообщает NV.

Впрочем, для получения такой прибавки к пенсии есть определенные ограничения. Да, граждане должны соответствовать нескольким критериям.

Чтобы получить доплаты, нужно:

достичь 80 лет и старше;

самостоятельно проживать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;

получать пенсию по возрасту.

Если граждане получают пенсию по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей и документально подтверждена.

Чтобы оформить доплату, кроме заявления, пенсионеры должны предоставить:

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Как сообщалось, в Украине педагоги одной из общин будут ежемесячно получать премии. Во Львове ежемесячно в течение одного года будут премировать тысячу педагогов.

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