Кто из пенсионеров может получить почти тысячу гривен доплаты в феврале: подробности

Для получения такой прибавки есть определенные ограничения.
В Украине одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, могут в феврале 2025-го оформить ежемесячную доплату, размер которой 944 грн.
Такая норма действует в соответствии с Законом Украины и решением правительства, сообщает NV.
Впрочем, для получения такой прибавки к пенсии есть определенные ограничения. Да, граждане должны соответствовать нескольким критериям.
Чтобы получить доплаты, нужно:
- достичь 80 лет и старше;
- самостоятельно проживать;
- нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Если граждане получают пенсию по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты. Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена выводами врачей и документально подтверждена.
Чтобы оформить доплату, кроме заявления, пенсионеры должны предоставить:
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.
Как сообщалось, в Украине педагоги одной из общин будут ежемесячно получать премии. Во Львове ежемесячно в течение одного года будут премировать тысячу педагогов.