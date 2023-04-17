Кто из пенсионеров может получить значительную доплату уже в июне

Некоторым пенсионерам украинцам в апреле будет перечислена пенсия задним числом. Перерасчет пенсий производится с 1 апреля, но средства начнут начислять только с июня 2023 года. Поэтому украинские пенсионеры смогут получить в июне получат выплаты сразу за три месяца — за июнь, май и апрель.

Причина такой задержки выплаты – данные об уплаченных взносах из заработных плат в текущем году поступают в Пенсионный фонд с опозданием.

Кто из пенсионеров, в каком размере сможет получить доплаты

Апрельский перерасчет пенсий коснется тех пенсионеров, которые продолжают работать и накопили нужное количество стажа для пересчета. Получить доплату смогут пенсионеры, которые продолжают работать, имеют не менее 35 лет стажа и имели выплату в размере не менее 7000 гривен, — отметили в Пенсионном. фонде Такие пенсионеры смогут получить 1200 грн. доплаты.

В целом же размер выплат будет индивидуальным, чем выше будет заработная плата, тем выше надбавка. Перерасчет коснется:

Пенсионеров, работающих и по состоянию на 1 марта получивших право на перерасчет, получив 24 месяца стажа.

Или тех пенсионеров, с момента назначения пенсии каких либо предварительного перерасчета прошло 2 года.

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