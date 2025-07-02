Кто из пенсионеров сможет получить доплаты с 1 июля 2025 года и в каком размере

Доплаты к пенсии

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В июле украинские пенсионеры могут рассчитывать на ряд дополнительных выплат, которые помогут увеличить их ежемесячный доход. Эти надбавки относятся к разным категориям граждан — от возрастных групп до тех, кто нуждается в особом уходе или имеет почетный статус. Важно, что некоторые из них начисляются автоматически, без необходимости подавать отдельные заявления.

Рассказываем, кто и какие дополнительные выплаты может получить уже в этом месяце.

Возрастная надбавка к пенсии

В июле текущего года пенсионные выплаты возрастут для тех, кто будет в этом месяце праздновать свои 70-, 75- или 80-летие. Главное условие для получения этой надбавки — размер основной пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.

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Размеры возрастной прибавки различаются в зависимости от возраста:

Лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста предусмотрена доплата до 300 гривен.

Тем, кому исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — до 456 гривен.

Лица, которым исполнилось 80 и более лет, будут получать до 570 гривен.

Кто может получить дополнительные выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН

До конца июля 2025 года продолжается программа финансовой поддержки Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Она ориентирована на жителей определенных регионов, пострадавших от конфликта.

Эта программа включает Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области.

Помощь могут получить пенсионеры, люди без права на пенсию, лица с инвалидностью и дети с инвалидностью. Важным условием является то, что получатели не должны одновременно получать пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или поддержку от других международных организаций.

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Если лицо отвечает требованиям, ВПП ООН выплачивает разницу между его текущей социальной выплатой и суммой в 3 250 гривен. К примеру, если пенсия составляет 2 500 гривен, дополнительная помощь составит 750 гривен. Эта помощь начисляется автоматически тем же способом, каким человек получает пенсию (на банковскую карту или через «Укрпочту»), без необходимости подавать заявки.

Надбавки за проживание в зоне радиоактивного загрязнения

В Украине предусмотрены специальные ежемесячные доплаты для пенсионеров, чья жизнь напрямую связана с последствиями Чернобыльской катастрофы.

Право на такую надбавку имеют две основные группы пенсионеров. Во-первых, это люди, которые проживали в зонах радиоактивного загрязнения. К таким зонам относятся территории обязательного или добровольного отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. Важным условием является период проживания: человек должен был жить там или именно 26 апреля 1986 — в день самой катастрофы, или в промежутке с 26 апреля 1986-го до 1 января 1993 года. Эти даты являются ключевыми, поскольку они охватывают период интенсивного радиационного воздействия и время установления официальных зон отчуждения.

Во-вторых, доплату получают лица, официально имеющие статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Сюда входят, например, ликвидаторы последствий аварии, люди, эвакуированные с опасных территорий, или заболевшие болезнями, связанные с влиянием радиации.

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Размер этой ежемесячной надбавки является фиксированным и составляет 2 361 гривну в 2025 году. Эта сумма не случайна: она равняется установленному прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Доплата одиноким пенсионерам: поддержка для нуждающихся в уходе

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут ежемесячно получать доплату к пенсии в размере 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2025 году составляет 944 гривны.

Для получения такой надбавки необходимо соответствовать нескольким критериям: быть в возрасте 80 лет и старше, самостоятельно проживать, нуждаться в постоянном постороннем уходе за состоянием здоровья (что должно быть подтверждено медицинскими выводами и официальными документами) и получать пенсию именно по возрасту. Если пенсия выплачивается, например по инвалидности, права на эту доплату не будет.

Доплата почетным донорам

Почетные доноры Украины, безвозмездно сдавшие кровь в общем объеме, равный 40 максимально допустимым дозам, или плазму крови в сумме 60 максимально допустимых доз, имеют право на надбавку к пенсии. Ее размер составляет 10% от общего прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель равняется 2 920 гривен, следовательно, сумма надбавки для почетных доноров составляет 292 гривны в месяц.

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Доплаты к пенсии за детей: помощь неработающим родителям

Пенсионеры, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей, могут рассчитывать на доплату в размере 150 гривен на каждого ребенка. Эта надбавка выплачивается до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Важным условием является то, что пенсионер должен быть безработным и не иметь зарегистрированной предпринимательской деятельности. Если же пенсионер трудоустраивается или регистрирует ФЛП, необходимо уведомить об этом Пенсионный фонд, поскольку в противном случае начисление надбавки прекратится.