Кто из переселенцев с мая не будет получать помощь

Кто из переселенцев с мая не будет получать выплаты как внутриперемещенные лица

Кто из переселенцев с мая не будет получать выплаты как внутриперемещенные лица

С мая часть переселенцев перестанет получать помощь от государства. Кто именно из переселенцев - в материале ТСН.ua

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна в интервью телемарафону UA Итого сообщила, что с мая пособие в размере 3 тыс. грн на лиц с инвалидностью и детей и 2 тыс.грн на всех других лиц не будут получать те, кто вернулся домой или те, у кого не повреждено во время войны имущество.

К примеру, если переселенец из Киева до сих пор живет во Львове, но его имущество не повреждено, Киев не блокирован, то выплата такому киевлянину будет прекращена.

Если человек не может вернуться в дом, потому что там идут боевые действия, или ему некуда возвращаться, потому что поврежденно или разрушено имущество, таким переселенцам выплаты будут продолжены.

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