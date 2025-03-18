Кто из украинцев может не платить за коммуналку: ответ эксперта

Жизнь на временно оккупированных территориях сопровождается многочисленными трудностями, среди которых коммунальные долги.

На временно оккупированных территориях вопрос оплаты коммунальных услуг остается сложным и зависит от разных факторов. В частности, если поставки услуг прекращены, задолженность может не начисляться.

Об этом для "24 Канала" рассказала руководитель адвокатского бюро Анна Даниэль.

По ее словам, во многих случаях граждане не обязаны платить, поскольку инфраструктура разрушена, а контроль Украины над территорией отсутствует.

Еще один важный аспект – правовые нюансы. Даже если поставки прекратились, компании могут продолжать начислять долги, поскольку это соответствует общему правилу украинского законодательства.

При этом, по словам адвоката Станислава Лифлянчика, если компания продолжает работать в оккупации, это может быть расценено как уголовное преступление.

В Украине предусмотрено несколько механизмов защиты для оказавшихся в оккупации граждан:

льготы;

отсрочка платежей;

реструктуризация долгов.

В каждом конкретном случае решение о начислении задолженности зависит от инфраструктурного состояния региона и поставщиков услуг.

Напомним, в настоящее время в правительстве не рассматривают вопрос поднятия тарифов на коммунальные услуги в ближайшее время.

Читайте также: