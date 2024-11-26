Кто из украинцев может получить около 11 тыс. грн помощи: в правительстве сообщили

Помощь оказывают эвакуированным семьям с детьми.
ЮНИСЕФ оказывает денежную помощь семьям переселенцев с детьми, переехавшими из опасных районов, где была объявлена обязательная эвакуация.
Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.
Семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи: максимум пять человек, среди которых до двух взрослых.
Помощь оказывают эвакуированным семьям с детьми, которые отвечают одному или нескольким критериям уязвимости:
- в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;
- семья многодетна с детьми до 18 лет;
- детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;
- семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.
Напомним, в Украине пенсионерам будут ежемесячно доплачивать 2361 грн. Речь идет о пенсионерах-чернобыльцах.
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