Кто из украинцев может получить около 11 тыс. грн помощи: в правительстве сообщили

ЮНИСЕФ оказывает денежную помощь семьям переселенцев с детьми, переехавшими из опасных районов, где была объявлена обязательная эвакуация.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи: максимум пять человек, среди которых до двух взрослых.

Помощь оказывают эвакуированным семьям с детьми, которые отвечают одному или нескольким критериям уязвимости:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетна с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Напомним, в Украине пенсионерам будут ежемесячно доплачивать 2361 грн. Речь идет о пенсионерах-чернобыльцах.

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