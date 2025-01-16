Кто из украинцев обеднеет в 2025 году: предупреждение экономиста

Эксперт объяснил, – "если доход вырос меньше, чем выросли цены – для меня это трагедия".

В Украине рост средней зарплаты не покроет прогнозируемую инфляцию в 2025 году. Реальные доходы украинцев упадут и это, прежде всего, будет касаться малообеспеченных слоев населения.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает Telegraf.

Эксперт объяснил, что ошибочно однобоко подходить к вопросам оценки потребительской корзины украинца, говоря только о росте цен. Ведь кроме инфляции есть еще и рост доходов. Пендзин рассказал, почему следует обращать внимание именно на покупательную способность.

Также читайте В Украине снова подорожают продукты: какие именно

"Если инфляция – 10%, а ваши доходы выросли за год на 20, то вы стали на 10% лучше жить. У вас на 10% выросла покупательная способность. И каждый раз, получая заработную плату, мы соизмеряем, что можем на эти деньги купить", – сказал экономист.

Он обратил внимание, что в 2025 году в государственном бюджете заложено 9,5% роста потребительских цен. В то же время, были заморожены социальные стандарты.

"В этом году у нас заморожены социальные стандарты, то есть при 9,5% инфляции у нас доходы не вырастут ни на одну копейку. Более того, среднегодовой рост средней заработной платы (в декабре 2024 года она была 22 500 грн, а в 2025-м – должна быть на уровне 24 200) – менее 10%", – рассказал Пендзин.

По его оценкам, даже при достижении прогнозных цифр рост средней зарплаты в Украине не покроет инфляцию.

"Реальные доходы упадут, в первую очередь это будет касаться малообеспеченных слоев населения. Давайте будем трезвыми, что при всем уважении к Кабинету министров, к Офису президента, к инициативам "тысячи Зеленского", к новогодним доплатам 1000 грн к зарплате учителям (кстати, врачам так и не прибавили), это не покрывает роста цен", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что если стоимость хлеба выросла больше, чем доходы украинцев, то они стали физически меньше потреблять хлеба.

"Мне все равно, на сколько выросли цены – меня гораздо больше интересует, на сколько вырос мой доход. Если доход вырос меньше, чем выросли цены – для меня это трагедия", – объяснил Пендзин.

Кстати, фактическая потребительская инфляция в декабре 2024 года превысила прогноз Национального банка Украины, и в ближайшие месяцы цены продолжат расти.

Читайте также: