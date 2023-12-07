Кто из украинцев рискует потерять субсидию на коммуналку: объяснение Пенсионного фонда

Украинцы, имеющие задолженность за коммунальные услуги, могут лишиться субсидии.

Об этом сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Елена Охрименко.

По ее словам, если задолженность превышает 680 гривен и не погашена в течение трех месяцев, ПФУ не назначает субсидию, пока человек не заключит договор о реструктуризации или не погасит задолженность.

Отметим, что согласно решению правительства субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены. Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

При расчете жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2023-2024 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2023 года, доходы в виде пенсии учитываются в размере августовской пенсионной выплаты.

Возобновить субсидию, о которой было отказано, возможно. Для этого нужно:

погасить задолженность

заключить с ПФУ договор о реструктуризации

Следует отметить, что Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2024 год. Основная статья расходов – оборона. Однако увеличены расходы и на социальную поддержку украинцев. В частности, запланировано обеспечение в полном объеме жилищных субсидий.