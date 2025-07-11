Кто из украинских пенсионеров может получить бесплатные путевки в санаторий в 2025 году

Путевки для песионеров

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Отдых и оздоровление в санатории является важной составляющей поддержки здоровья, особенно для пожилых людей. До начала полномасштабной войны многие пенсионеры имели возможность получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение.

Кто из пенсионеров имеет право на бесплатную путевку

Как пояснила адвокат Ольга Брус, ранее Закон Украины о Государственном бюджете предусматривал льготные категории пенсионеров, которые имели право на бесплатное санаторно-курортное лечение. К ним относились пенсионеры с инвалидностью, лица, имеющие заслуги перед Родиной, ветераны войны, участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны. Обычные пенсионеры, не имевшие никакого льготного статуса, не могли получить такое лечение в первоочередном порядке.

Однако с 2023 по 2025 год включительно в государственном бюджете не предусмотрено финансирование санаторно-курортного лечения практически для всех этих категорий. В настоящее время единственная категория льготников, которая может получить бесплатные путевки в санаторий, — это вернувшиеся из плена лица. Если пенсионер входит в эту категорию, он имеет полное право на бесплатное оздоровление.

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Как получить бесплатную путевку

Для пенсионеров, вернувшихся из плена и имеющих право на безвозмездную путевку, алгоритм действий следующий.

Песнионер должен подать

Заявление установленной формы (можно получить в Управлении соцзащиты или ЦНАП).

Копия паспорта.

Копия идентификационного кода.

Медицинское заключение от врача, с которым заключена декларация. В этом заключении должно быть четко указано, в каком именно санаторно-курортном лечении нуждается пациент.

Копию документа, устанавливающего факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Собранный пакет документов необходимо подать в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Кроме безвозмездных путевок для вернувшихся из плена, по словам адвоката, в договорах с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) предусмотрены реабилитационные пакеты. Это означает, что пенсионеры могут обратиться к своему семейному или лечащему врачу по электронному направлению на определенные реабилитационные услуги. Эти услуги могут быть предоставлены в одном из санаториев или медицинских учреждениях, имеющих договор с НСЗУ на предоставление таких услуг. Это открывает дополнительные возможности для оздоровления, даже если прямая путевка в санаторий недоступна.

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