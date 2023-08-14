Кто из украинских военных может получить одноразовую выплату в размере 700 тысяч гривен

Для кого и в каком размере доступна одноразовая помощь

Военнослужащие, получившие инвалидность, могут получить выплату в размере 700 тысяч гривен, сообщает юрист Михаил Лобунько.

От чего зависит размер выплаты

Размер финансовой помощи в связи с инвалидностью военнослужащих зависит от:

степени увечья,

места и времени ранения

При этом установление инвалидности не обязательно может быть вызвано ранением при выполнении боевых заданий.

Какой может быть размер пособия

Выплаты могут изменяться в зависимости от различных факторов и быть такими:

Военные, которые получили травму при выполнении боевого задания и приобрели инвалидность II группы, могут получить 300 прожиточных минимумов или на сегодня 776 700 гривен.

Военнослужащие, получившие инвалидность в результате болезни или несчастного случая во время несения службы, — 90 прожиточных минимумов или 233 010 гривен.

Защитники, не имеющие инвалидности, но травмированные и частично потерявшие трудоспособность после прохождения МСЭК или доказывание факта травмирования, могут получить 70 прожиточных минимумов или 181 230 гривен.

Строчники, которые получили травмы во время несения военной службы, военнообязанные и резервисты, которые были призваны на сборы или прохождение службы в резерве — 50 прожиточных минимумов, 129 450 гривен.

Если вдруг военно-врачебная комиссия сделала ошибочное заключение относительно вашего состояния здоровья, его можно обжаловать.

Основаниями для обжалования решения ВЛК могут быть:

Если врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания.

При вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней.

Если врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы.

В процессе определения ограниченной годности лица ВЛК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего.

Также можно обжаловать решение, вынесенное после формального прохождения комиссии, то есть «на бумаге», без реального обследования.

Как обжаловать решение ВЛК

Если вдруг ВЛК вынесла ошибочное заключение, пересмотреть решение ВЛК можно через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией. Можно обратиться в военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов, имеющих право пересматривать постановления ВЛК районных (городских) военкоматов. Постановления ВЛК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве. В конце концов обжаловать решение ВЛК можно в суде.

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