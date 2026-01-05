Кто из украинцев и почему может не получить январскую пенсию и остаться без денег

Кто не получит пенсии в январе

Часть украинских пенсионеров может остаться без выплат в январе 2026 года. Это связано с тем, что с началом нового года Пенсионный фонд Украины начал применять ограничения к тем, кто не прошел обязательную физическую идентификацию в течение 2025 года.

Кто рискует остаться без выплат в начале года

Основная причина задержки пенсий в январе — истечение срока подтверждения лица, которое длилось до 31 декабря 2025 года. Если пенсионер не успел пройти эту процедуру вовремя, то начисление средств приостанавливается. Особенно это касается двух категорий граждан:

Пенсионеры, которые находятся за границей более шести месяцев.

Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

Для продолжения выплат такие лица должны были подтвердить свой статус через веб-портал Пенсионного фонда, посредством видеосвязи или через дипломатические учреждения Украины за границей.

Как возобновить получение пенсии

Приостановление начислений не означает полной потери денег. Согласно законодательству выплаты можно возобновить сразу после прохождения идентификации. Пенсионный фонд отмечает, что накопленные суммы за пропущенные месяцы будут выплачены пенсионеру. Однако процедура возврата задолженности будет зависеть от того, кто именно допустил ошибку: сам получатель или государственное учреждение.

Проверить состояние идентификации и дату последней проверки можно онлайн. Для этого следует воспользоваться сервисом Моя идентификация на официальном вебпортале электронных услуг или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.

Другие основания для прекращения выплат пенсий в 2026 году

Кроме отсутствия идентификации, существуют другие законодательные факторы, по которым пенсионер может временно или навсегда потерять право на выплаты:

Предоставление ложных данных. Если выяснится, что документы назначения пенсии были недостоверными.

Смена места жительства. Выезд на постоянное проживание за границу или подача заявления о временном пребывании за пределами страны.

Отсутствие активности. Если пенсионер не забирает свои выплаты в течение шести месяцев.

Юридические конфигурации. Смерть лица, признание его безвестно отсутствующим или получение статуса пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Изменение социального статуса. Трудоустройство на должность, дающее право на пенсию за выслугу лет, смена группы инвалидности или окончание обучения детьми, получавшими пенсию в связи с потерей кормильца.

Своевременное обновление данных и прохождение ежегодных проверок является залогом стабильного получения пенсионных выплат в 2026 году.