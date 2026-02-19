Кто из украинцев имеет право на доплату к пенсии в 2026 году в размере более 640 грн

Пенсия УБД

Система социальной защиты в Украине предусматривает ряд дополнительных выплат для граждан, имеющих особые заслуги перед государством. Согласно закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты» государство обеспечивает финансовую поддержку участникам боевых действий и лицам, получившим инвалидность в результате войны, через систему ежемесячных доплат. В 2026 году благодаря обновлению социальных стандартов значительная категория пенсионеров получила право на повышение своих ежемесячных доходов.

Кому начисляется доплата свыше 640 гривен

Основная надбавка к пенсии для этих категорий граждан составляет 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, потерявших трудоспособность.

Поскольку с 1 января 2026 прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2595 гривен, размер этой доплаты теперь составляет 648,75 гривны в месяц. Это заметное повышение по сравнению с прошлым периодом, когда при минимуме в 2361 грн. надбавка составляла 590,25 грн.

Кроме указанного повышения, согласно закону об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны, предусмотрена еще одна стабильная выплата. Речь идет о целевом денежном пособии на проживание, размер которого фиксирован и составляет 40 гривен ежемесячно. Таким образом, общая сумма специфических ветеранских доплат к основной пенсии в 2026 году превышает 688 гривен.

Минимальная пенсия участника боевых действий

Важно понимать, что государство установило не только отдельные надбавки, но и гарантированный минимальный порог выплат этой категории. Это означает, что если начисленная пенсия вместе со всеми доплатами оказывается ниже установленного уровня, государство выплачивает разницу в виде адресной помощи.

Государство законодательно фиксирует сумму, ниже которой реальная выплата на руки быть не может, вне зависимости от размера заработной платы, которую человек получал раньше.

Основой для такого расчета является показатель прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, который на сегодняшний день составляет 2595 гривен. Согласно действующим нормам, суммарный объем пенсионной выплаты для гражданина со статусом УБД должен составлять не менее 210% от этой величины, то есть 5449,50 гривны.

Однако это не окончательная цифра, поскольку в расчет включается обязательная целевая денежная помощь в размере 40 гривен. В результате добавления этого пособия к базовому показателю формируется финальная сумма минимальной пенсионной выплаты. Таким образом, в 2026 году каждый участник боевых действий гарантированно получает ежемесячно не менее 5489,50 гривны. Если индивидуальная пенсия по стажу вместе с надбавками меньше этого числа, государство автоматически доплачивает разницу в форме адресной помощи.

Льготные условия выхода на пенсию для УБД

Помимо финансовых доплат участники боевых действий имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых. В 2026 году для этого действуют следующие требования:

мужчины могут оформить пенсию в 55 лет (при наличии 25 лет стажа);

женщины — в 50 лет (при наличии 20 лет стажа).

Такая система позволяет защитникам получить надлежащую поддержку раньше других граждан, учитывая особые условия их службы. При этом если военный пенсионер продолжает работать или возвращается на службу, выплата пенсии не прекращается.