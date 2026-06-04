Кто из украинцев имеет право на пожизненную пенсию

Законодательство предусматривает несколько вариантов пожизненных выплат

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Многие украинцы получают пожизненную пенсию, но не всегда понимают, на каких основаниях она предназначена и как рассчитывается ее размер.

Поэтому такие выплаты часто путают с обычной пенсией по возрасту или считают, что она касается только людей с инвалидностью, пишет ukc.gov.ua.

Кто имеет право на пожизненные выплаты

В государственной системе право на пожизненную пенсию возникает по достижении пенсионного возраста и наличия необходимого страхового стажа. Также такие выплаты могут получать люди с бессрочно установленной инвалидностью или граждане, имеющие право на специальные пенсионные условия из-за особенностей службы или работы.

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Один из самых распространенных вопросов касается пожизненной пенсии по инвалидности. Если инвалидность установлена без необходимости дальнейшего пересмотра, выплаты фактически становятся пожизненными.

В негосударственных пенсионных программах порядок получения средств определяется договором, в котором прописываются сроки, размер и условия выплат.

От чего зависит размер пожизненной пенсии

Размер государственной пенсии определяется по законодательно установленной формуле. При расчете учитываются два основных показателя — продолжительность страхового стажа и уровень официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы в систему социального страхования.

В негосударственном пенсионном обеспечении порядок выплат зависит от условий конкретного контракта. Конкретно они определяют размер пенсии, частоту начислений и остальные характеристики получения средств.

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Как оформить пожизненную пенсию

Для государственной пенсии необходимо достичь пенсионного возраста и получить достаточного страхового стажа. В условиях негосударственного фонда все зависит от условий заключенного договора. Отдельно пожизненные выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью, в частности, военнослужащих, сотрудников ГСЧС и работников вредных производств. Условия назначаются в зависимости от статуса личности.

Пенсии в Украине — последние новости

В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от РФ.

В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.

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