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Кто из украинцев имеет право на пожизненную пенсию
В Украине понятие пожизненной пенсии включает не один конкретный вид выплат, а несколько механизмов пенсионного обеспечения.
Многие украинцы получают пожизненную пенсию, но не всегда понимают, на каких основаниях она предназначена и как рассчитывается ее размер.
Поэтому такие выплаты часто путают с обычной пенсией по возрасту или считают, что она касается только людей с инвалидностью, пишет ukc.gov.ua.
Кто имеет право на пожизненные выплаты
В государственной системе право на пожизненную пенсию возникает по достижении пенсионного возраста и наличия необходимого страхового стажа. Также такие выплаты могут получать люди с бессрочно установленной инвалидностью или граждане, имеющие право на специальные пенсионные условия из-за особенностей службы или работы.
Один из самых распространенных вопросов касается пожизненной пенсии по инвалидности. Если инвалидность установлена без необходимости дальнейшего пересмотра, выплаты фактически становятся пожизненными.
В негосударственных пенсионных программах порядок получения средств определяется договором, в котором прописываются сроки, размер и условия выплат.
От чего зависит размер пожизненной пенсии
Размер государственной пенсии определяется по законодательно установленной формуле. При расчете учитываются два основных показателя — продолжительность страхового стажа и уровень официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы в систему социального страхования.
В негосударственном пенсионном обеспечении порядок выплат зависит от условий конкретного контракта. Конкретно они определяют размер пенсии, частоту начислений и остальные характеристики получения средств.
Как оформить пожизненную пенсию
Для государственной пенсии необходимо достичь пенсионного возраста и получить достаточного страхового стажа. В условиях негосударственного фонда все зависит от условий заключенного договора. Отдельно пожизненные выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью, в частности, военнослужащих, сотрудников ГСЧС и работников вредных производств. Условия назначаются в зависимости от статуса личности.
Пенсии в Украине — последние новости
В Украине некоторые пенсионеры должны обязательно пройти процедуру физической идентификации, чтобы продолжать получать пенсионные выплаты. Пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий и проживающим на подконтрольной Украине территории, с января этого года выплата пенсии осуществляется при условии предоставления уведомления о неполучении пенсионного обеспечения от РФ.
В настоящее время идет постепенное ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Именно поэтому части граждан придется работать дольше, потому что без необходимого количества официально отработанных лет получить пенсионные выплаты в 60 лет не получится.