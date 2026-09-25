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Кто из украинцев может получить 75% скидку на коммуналку
Право на 75%-ю скидку на жилищно-коммунальные услуги имеют граждане со статусом участника боевых действий.
Некоторые украинцы имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая льгота предусмотрена для участников боевых действий и для отдельных членов его семьи.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Скидка охватывает:
плату за пользование жильем в пределах установленных норм
газ
электроэнергию
водоснабжение и водоотвод
услуги по вывозу бытовых отходов
сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах установленных норм потребления
Скидка может предоставляться не только участнику боевых действий, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним.
Речь идет о:
муже или жене
детях до 18 лет
холостых совершеннолетних детях с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы
нетрудоспособных родителях
лиц, находящихся на попечении или попечительстве льготника
Также предусмотрена скидка на топливо для проживающих в домах без центрального отопления.
Для оплаты отопления нормативная площадь составляет 21 кв. м на каждое лицо, имеющее право на льготу и постоянно проживающее в доме, плюс 10,5 кв. м на семью.
Ранее сообщалось, что участники боевых действий на Украине имеют право не только на скидку за коммунальные услуги и бесплатный проезд. Закон предусматривает для них медицинские, трудовые, жилищные, пенсионные и образовательные льготы, часть которых распространяется и на членов семьи.