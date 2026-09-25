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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Кто из украинцев может получить 75% скидку на коммуналку

Право на 75%-ю скидку на жилищно-коммунальные услуги имеют граждане со статусом участника боевых действий.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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УБД имеют льготы

УБД имеют льготы

Некоторые украинцы имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая льгота предусмотрена для участников боевых действий и для отдельных членов его семьи.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Скидка охватывает:

  • плату за пользование жильем в пределах установленных норм

  • газ

  • электроэнергию

  • водоснабжение и водоотвод

  • услуги по вывозу бытовых отходов

  • сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах установленных норм потребления

Скидка может предоставляться не только участнику боевых действий, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним.

Речь идет о:

  • муже или жене

  • детях до 18 лет

  • холостых совершеннолетних детях с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы

  • нетрудоспособных родителях

  • лиц, находящихся на попечении или попечительстве льготника

Также предусмотрена скидка на топливо для проживающих в домах без центрального отопления.

Для оплаты отопления нормативная площадь составляет 21 кв. м на каждое лицо, имеющее право на льготу и постоянно проживающее в доме, плюс 10,5 кв. м на семью.

Ранее сообщалось, что участники боевых действий на Украине имеют право не только на скидку за коммунальные услуги и бесплатный проезд. Закон предусматривает для них медицинские, трудовые, жилищные, пенсионные и образовательные льготы, часть которых распространяется и на членов семьи.

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