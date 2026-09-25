Кто из украинцев может получить 75% скидку на коммуналку

УБД имеют льготы

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Некоторые украинцы имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая льгота предусмотрена для участников боевых действий и для отдельных членов его семьи.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Скидка охватывает:

плату за пользование жильем в пределах установленных норм

газ

электроэнергию

водоснабжение и водоотвод

услуги по вывозу бытовых отходов

сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах установленных норм потребления

Скидка может предоставляться не только участнику боевых действий, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним.

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Речь идет о:

муже или жене

детях до 18 лет

холостых совершеннолетних детях с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы

нетрудоспособных родителях

лиц, находящихся на попечении или попечительстве льготника

Также предусмотрена скидка на топливо для проживающих в домах без центрального отопления.

Для оплаты отопления нормативная площадь составляет 21 кв. м на каждое лицо, имеющее право на льготу и постоянно проживающее в доме, плюс 10,5 кв. м на семью.

Ранее сообщалось, что участники боевых действий на Украине имеют право не только на скидку за коммунальные услуги и бесплатный проезд. Закон предусматривает для них медицинские, трудовые, жилищные, пенсионные и образовательные льготы, часть которых распространяется и на членов семьи.

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