Кто из украинцев может потерять 2000 гривен в июле

Деньги на «Скрининг 40+»

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Уже со следующего месяца часть граждан рискует остаться без государственной поддержки в размере 2000 гривен. Специальная выплата будет автоматически аннулирована, если получатели не уложатся в определенные законодательством сроки.

Причиной отмены начислений являются обновленные правила участия в правительственной программе «Скрининг здоровья 40+», о которых напомнили в Министерстве здравоохранения Украины. Государство финансирует эти средства целевым способом, поэтому неиспользованные суммы возвращаются обратно в казну.

Для кого установлен дедлайн до конца июня

Требование срочного использования денег прежде всего касается тех граждан, которым помощь была зачислена на счета до 1 мая 2026 года. Эта категория участников должна быть рассчитана за медицинские услуги до 30 июня 2026 года.

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Если до этой даты человек не успеет оплатить диагностику, с 1 июля финансовая помощь будет безвозвратно списана в автоматическом режиме.

Для обратившихся с запросом после 1 мая установлено другое правило — воспользоваться деньгами на диагностику можно в течение 2 месяцев со дня их фактического получения.

Новый формат работы программы «Скрининг здоровья 40+»

Организаторы существенно упростили условия участия для украинцев, которым исполнилось 40 лет. Теперь для оформления заявки не нужно рассчитывать конкретные даты или ждать дня рождения — обратиться за помощью можно в любой день года.

Запрос на получение средств принимается двумя путями:

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Дистанционно через мобильное приложение «Действие»;

Лично во время визита в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Какие медицинские услуги покрывает финансирование

Главная задача этой инициативы — своевременная диагностика организма и предотвращение развития хронических патологий во взрослом возрасте. Выделенные средства позволяют пройти комплексное обследование, включающее:

оценку работы сердца и сосудистой системы;

Тестирование на склонность к сахарному диабету;

Профессиональная проверка психоэмоционального и ментального состояния.

В мае, по данным Министерства здравоохранения Украины, заявки на участие послали уже более 500 тысяч граждан, а 55 тысяч человек полностью завершили медицинское освидетельствование. Сдать необходимые анализы и пройти врачей по этой программе можно в 2050 профильных учреждениях здравоохранения по всей территории страны.

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