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Кто из украинцев может сэкономить на стоимости электроэнергии: подробности
Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме даже во время военного положения.
В мае 2025 года бытовые потребители в Украине продолжат оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за киловатт-час.
Об этом сообщает 24 канал.
Однако для отдельных категорий граждан предусмотрена скидка на электроэнергию. Речь идет о потребителях, в помещениях которых установлены двухзонные электросчетчики.
Такие приборы позволяют эффективно экономить. В дневной период — с 07:00 до 23:00 — тариф остается стандартным, а вот в ночное время — с 23:00 до 07:00 — киловатт-час стоит на 50% дешевле.
Это стимулирует граждан переносить часть бытовых процессов, таких как стирку или зарядку электроустройств, на ночной период.
Для всех других бытовых потребителей тариф в размере 4,32 грн/кВтч остается без изменений.
Напомним, национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сообщила, что тариф на газ для населения не возрастет после завершения отопительного сезона.