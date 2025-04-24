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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Кто из украинцев может сэкономить на стоимости электроэнергии: подробности

Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме даже во время военного положения.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Бытовые потребители в Украине будут платить за электроэнергию по действующему тарифу

Бытовые потребители в Украине будут платить за электроэнергию по действующему тарифу

В мае 2025 года бытовые потребители в Украине продолжат оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за киловатт-час.

Об этом сообщает 24 канал.

Однако для отдельных категорий граждан предусмотрена скидка на электроэнергию. Речь идет о потребителях, в помещениях которых установлены двухзонные электросчетчики.

Такие приборы позволяют эффективно экономить. В дневной период — с 07:00 до 23:00 — тариф остается стандартным, а вот в ночное время — с 23:00 до 07:00 — киловатт-час стоит на 50% дешевле.

Это стимулирует граждан переносить часть бытовых процессов, таких как стирку или зарядку электроустройств, на ночной период.

Для всех других бытовых потребителей тариф в размере 4,32 грн/кВтч остается без изменений.

Напомним, национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сообщила, что тариф на газ для населения не возрастет после завершения отопительного сезона.

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