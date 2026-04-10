Кто из украинцев может не платить за комуслуги, а кого ждет суд: объяснение юриста

Во время войны украинцы все чаще сталкиваются с проблемой оплаты коммунальных услуг — даже тогда, когда фактически не получают их или не проживают в собственном жилье. В то же время государство обновляет правила: части граждан позволяют не платить или уменьшить начисления, тогда как другим придется отвечать за долги в суде.

Об этом глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяна Даниленко написала в колонке для «РБК-Украина».

Юрист разъяснила вопрос оплаты комуслуг в условиях войны, в частности когда люди вынуждены жить без света или тепла, а также законность взыскания долгов через суд во время военного положения.

В украинском законодательстве отсутствует четкое определение понятия «списание долга» за жилищно-коммунальные услуги. В то же время при определенных условиях потребители могут добиться уменьшения начислений или частично оспорить сумму задолженности.

Долги за коммуналку в Украине — какие правила действуют в 2026 году

В последнее время в судах значительно увеличилось количество дел по взысканию долгов за коммуналку. Это связано с тем, что в Украине снова заработали сроки исковой давности в обычном режиме, а механизм «замораживания» долгов больше не применяется.

В частности, закон от 14 мая 2025 года отменил норму Гражданского кодекса, которая приостанавливала течение исковой давности на период карантина и военного положения. Таким образом, действие «заморозки» сроков, которая длилась с 2020 года, было прекращено.

Украинцы могут не платить за отсутствующие или некачественные комуслуги

В то же время есть и положительные изменения: Кабмин принял постановление №118, вступившее в силу 1 января 2026 года. Оно обязывает поставщиков комуслуг самостоятельно пересчитывать оплату в случаях, когда услуги не предоставлялись, были предоставлены частично или некачественно.

Предусмотрен обязательный механизм для всех поставщиков: фиксация отсутствия или ненадлежащего качества услуг, автоматический перерасчет и отображение этих изменений в платежках без обращений граждан.

В частности:

поставщики должны фиксировать количество дней, когда услуги не предоставлялись или были некачественными;

за период отсутствия услуг из-за ликвидации последствий обстрелов или аварий плата не начисляется;

перерасчет осуществляется за весь период непредоставления или некачественного предоставления;

результаты автоматически отображаются в платежках следующего месяца.

Кто может не платить долги за комуслуги

В то же время освобождение от принудительного взыскания долгов за комуслуги действует только для территорий активных боевых действий и не распространяется на зоны возможных боевых действий. Перечень таких громад определяется государством и регулярно обновляется.

Также запрещено начислять долги за разрушенное или поврежденное жилье. Чтобы воспользоваться этим правом, нужно подать заявление в орган местного самоуправления и дождаться официального обследования. После фиксации повреждений информация передается коммунальщикам, которые обязаны провести перерасчет.

Могут ли не платить за коммуналку те, кто за границей

Граждане, которые находятся за границей, не могут полностью освободиться от расходов на содержание жилья, но у них есть возможность существенно уменьшить начисления. Для этого нужно подать заявление поставщику услуг и подтвердить отсутствие в жилье более 30 дней — например, договором аренды за границей или справкой о пересечении границы. Документы можно подать по почте или онлайн, ссылаясь на постановление правительства №1405 от 29 декабря 2023 года.

В то же время даже длительное отсутствие не освобождает жителей многоквартирных домов от оплаты за отопление общих помещений, обслуживание внутренних сетей и уборку территории.

Что касается судебного взыскания, общий срок исковой давности для таких долгов составляет три года. Однако на практике поставщики часто начисляют долги некорректно или пытаются взыскать их за более долгий период.

Важно, что суд применяет исковую давность только по заявлению самого потребителя. Поэтому для защиты своих прав необходимо подавать соответствующее ходатайство и доказывать факт ее истечения.

Если возникают трудности с расчетами или юридическими нюансами, стоит обратиться к адвокату. Ведь пока суд не признает, что срок исковой давности истек, кредитор имеет право требовать погашения всей суммы долга, даже за период более трех лет. Самостоятельно инициировать списание долга через суд должник не может.

Как уменьшить расходы на комуслуги

К слову, уменьшить расходы на коммуналку на 30 — 50% можно благодаря шести шагам. Во-первых, установите счетчики на воду, газ и тепло, чтобы платить за фактическое потребление, а не по нормам. Во-вторых, замените лампы на LED и выключайте свет в пустых комнатах. В-третьих, используйте технику рационально: стирайте при низких температурах, настройте бойлер на 50 — 55°C и выключайте приборы из розеток. В-четвертых, утеплите дом, заклеив щели в окнах и дверях, чтобы не терять тепло. В-пятых, измените бытовые привычки: не держите кран открытым зря и кипятите только нужное количество воды. Наконец, установите двухзонный счетчик, чтобы пользоваться энергоемкими приборами ночью за вдвое более низким тарифом. Дополнительную экономию даст создание ОСМД для комплексного утепления всего дома.