Кто из украинцев получит минимальную пенсионную выплату в 16 500 грн

Украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты

Пенсия в Украине в 2026 году в сумме 16 500 грн — на ежемесячную выплату могут претендовать некоторые граждане из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой.

Об этом сообщают в ПФУ.

По пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.

Лицам, относящимся к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лицам с инвалидностью I группы — 474,5 грн

лицам с инвалидностью II группы — 379,6 грн

лицам с инвалидностью III группы — 284,7 грн

Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

лицам с инвалидностью I группы — 341,64 грн

лицам с инвалидностью II группы — 227,76 грн

лицам с инвалидностью III группы — 170,82 грн

Лицам, относящимся к категориям 2-4:

лицам, относящимся к категории 2 — 170,82 грн

лицам, относящимся к категории 3 — 113,88 грн

лицам, относящимся к категории 4 — 56,94 грн

детям с инвалидностью, а также больным в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью — 170,82 грн

Нормы законодательства предусматривают определение минимального уровня пенсий в процентах от уровня средней зарплаты в Украине, с которой были уплачены страховые взносы за последний год. Речь идет о показателе в 20 653 грн, что является базой для осуществления расчетов.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 1038 гривен при медицинском заключении.

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый работающий четвертый пенсионер. Тем, кто вышел на пенсию позже, следующего автоматического пересчета придется ждать до апреля 2027 года.