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Кто из украинцев сможет арендовать жилье за 6 тыс. гривен: Шмыгаль сообщил о новом проекте
Цель экспериментального проекта — предоставить возможность отдельным социальным группам арендовать жилье по фиксированной, значительно ниже рыночной стоимости.
В Украине стартовал пилотный проект создания муниципального жилищного фонда для аренды.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, в первую очередь квартиры получат ветераны, родственники погибших военных, военнослужащие, внутренне перемещенные лица, дети-сироты, а также работники образования, медицины и коммунальных служб.
Предполагается, что жилая площадь для двух человек составит около 40 м², и квартиры будут пригодны для проживания с мебелью и бытовой техникой.
«Цена аренды будет определяться по специальной формуле с учетом региональных особенностей. Она будет значительно ниже рыночной, поэтому станет доступна семьям с умеренным доходом», — подчеркнул Шмыгаль.
Финансирование инициативы будет осуществляться за счет местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров в форме кредитов и грантов. Строительством жилья будут заниматься территориальные общины.
«Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч грн», — отметил премьер-министр.
Кроме обеспечения жильем этот проект должен способствовать адаптации переселенцев в новых условиях, а также стимулировать возвращение граждан в Украину.
Ранее говорилось, что аренда жилья в Украине подорожала . Первое место по дороговизне жилья 2025 года заняла Черниговская область.
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