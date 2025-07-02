Кто из украинцев сможет арендовать жилье за 6 тыс. гривен: Шмыгаль сообщил о новом проекте

Аренда жилья

Реклама

В Украине стартовал пилотный проект создания муниципального жилищного фонда для аренды.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, в первую очередь квартиры получат ветераны, родственники погибших военных, военнослужащие, внутренне перемещенные лица, дети-сироты, а также работники образования, медицины и коммунальных служб.

Реклама

Предполагается, что жилая площадь для двух человек составит около 40 м², и квартиры будут пригодны для проживания с мебелью и бытовой техникой.

«Цена аренды будет определяться по специальной формуле с учетом региональных особенностей. Она будет значительно ниже рыночной, поэтому станет доступна семьям с умеренным доходом», — подчеркнул Шмыгаль.

Финансирование инициативы будет осуществляться за счет местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров в форме кредитов и грантов. Строительством жилья будут заниматься территориальные общины.

«Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди будут платить около 6 тысяч грн», — отметил премьер-министр.

Реклама

Кроме обеспечения жильем этот проект должен способствовать адаптации переселенцев в новых условиях, а также стимулировать возвращение граждан в Украину.

Ранее говорилось, что аренда жилья в Украине подорожала . Первое место по дороговизне жилья 2025 года заняла Черниговская область.

Читайте также :