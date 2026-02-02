Кто может не получить пенсию в феврале: рассказали в Пенсионном фонде Украины

Кто может не получить пенсию в феврале

В феврале 2026 года отдельные украинские пенсионеры могут потерять право на выплаты из-за несоблюдения установленных правил Пенсионного фонда Украины. Представители пенсионного фонда Украины В Пенсионном в фоне разъяснили, какие категории граждан могут остаться без средств, а также описали механизм восстановления начислений.

Требования к пенсионерам за границей и на оккупированных территориях

Пенсионеры, которые находятся за пределами украины или проживают на временно оккупированных территориях или выехали из них, должны соблюдать определенные правила для получения выплат в 2026 году.

Первое ключевое требование состоит в обязательном прохождении процедуры физической идентификации, которую необходимо было осуществить до 31 декабря 2025 года.

Второе важное условие касается лиц находящихся на оккупированных территориях или выехавших из них они должны подать официальное уведомление о том, что не получают пенсионные начисления от Российской федерации.

Порядок действий при прекращении выплат из-за отсутствия идентификации

Если начисление средств было остановлено с начала января 2026 из-за того, что лицо не прошло физическую идентификацию в течение 2025 года, выплату пенсии можно возобновить, пройдя процедуру подтверждения своего лица в органах Пенсионного фонда Украины.

Пройти необходимую идентификацию можно дистанционно путём авторизации в личном кабинете на официальном вебпортале фонда. Для этого используется удаленная квалифицированная электронная подпись Действие, подпись которой позволяет удостоверить личность без физического присутствия. Также существует подробный алгоритм действий для прохождения этой процедуры непосредственно через мобильное приложение фонда с использованием указанной цифровой подписи.

Как проверить, пройдена ли идентификация

Для того чтобы убедиться в наличии данных о факте и дате последней проверки в базе Пенсионного фонда Украины пенсионеры могут воспользоваться веб-порталом электронных услуг. Аналогичную информацию можно получить в мобильном приложении Пенсионный фонд с помощью специального сервиса под названием Моя идентификация. Там содержатся все сведения об актуальном статусе пенсионера.

Как подать уведомление о неполучении пенсии от РФ