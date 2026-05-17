Кто может получить 1300 грн к пенсии: ПФУ напомнил о надбавках

В ПФУ разъяснили, как получить надбавку к пенсии за содержание родственников

Реклама

В Украине для отдельных категорий военных пенсионеров предусмотрена надбавка к пенсии при наличии нетрудоспособных членов семьи на иждивении. Речь идет о лицах, получающих пенсию за выслугу лет или по инвалидности, но не работающих.

Об этом сообщается в Пенсионном фонде.

Такая надбавка начисляется неработающим пенсионерам из числа военнослужащих (кроме срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, если они содержат нетрудоспособных членов семьи.

Реклама

«Надбавка назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность», — говорится в разъяснении.

К таким членам семьи относятся лица, определенные законодательством, однако выплата не назначается, если они уже получают пенсию или государственную социальную помощь.

Также отмечается, что при наличии права одновременно на пенсию, социальную помощь и надбавку, выбор осуществляется в пользу одного вида выплаты. Если в семье есть несколько пенсионеров, прибавка на одного нетрудоспособного члена семьи может быть назначена только одному из них по взаимному согласию.

Как оформить надбавку к пенсии

Для оформления надбавки необходимо предоставить пакет документов, в частности, паспорт, идентификационный код, подтверждение родственных связей, справки о содержании и совместном проживании, а также документы об отсутствии трудовой деятельности.

Реклама

При отсутствии официальных подтверждений допускается подача заявления с объяснением обстоятельств прекращения работы или службы.

Подать документы можно онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Новости партнеров