Кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году: список групп населения

Счета за жилищно-коммунальные услуги – обязательный платеж, который должны платить все украинцы. В то же время, определенные категории граждан имеют право на льготы. Перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых с учетом доходов, утвержден Постановлением №389.

Об этом пишет "На пенсии".

Льготы предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения, не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в 2023 году это 3760 грн). Льгота назначается на 12 месяцев с месяца, когда такое право возникает.

Для определенных категорий пенсионеров льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме с учетом среднемесячного дохода предоставляется в размере 100% скидки:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной и члены семей умершего лица, имеющего особые заслуги перед Родиной (родители, супруга);

пенсионерам, ранее работавшим педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа;

лицам, проживающим в сельской местности и поселкам городского типа, работающим/ранее работавшим в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры.

Как получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году

С 1 декабря 2022 года назначает и выплачивает субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг Пенсионный фонд Украины.

Соответственно, оформить льготу на жилищно-коммунальные услуги можно:

через вебпортал Пенсионного фонда

в Пенсионном фонде

обратиться к уполномоченным лицам территориального общества

обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП)

Напомним, мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение в Украине отменят. Однако, как свидетельствует прогноз Национального банка, этого точно не произойдет в 2023 году.

Кроме того, украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: как это сделать читайте в новости.

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