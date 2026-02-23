Кто может получить повышенную пенсию в Украине

Некоторые украинцы получат большую пенсию

Кроме пенсий по возрасту, в Украине существует система льготных пенсий, позволяющая определенным категориям граждан выйти на отдых ранее установленного общего возраста. Это связано с особенностями их работы, которые могут быть вредны для здоровья или требовать значительных физических нагрузок.

Что такое льготные пенсии и кто имеет право на них

Льготная пенсия — это вид пенсионного обеспечения, который предусматривает выход на пенсию на более ранних условиях, чем это предусмотрено общими правилами пенсионного законодательства. Такое право предоставляется определенным категориям граждан, работавших на вредных или тяжелых производствах или имеющих значительный стаж работы в определенных отраслях.

Льготные выплаты предусмотрены для:

шахтеров и работников подземных работ в горнодобывающей отрасли

работников государственной военизированной аварийно-спасательной службы угольной отрасли

работников шахтостроительных предприятий, занятых на подземных видах работ

родственников указанных категорий

Требования к страховому стажу

Мужчины: не менее 25 лет стажа, из которых не менее 10 лет на подземных работах после 50 лет

Женщины: минимум 20 лет, с 7,5 лет на подземных работах после 50 лет

Пенсия в Украине — последние новости

У Украины сейчас есть наиболее благоприятные условия для старта комплексной пенсионной реформы из-за текущей демографической ситуации и состояния пенсионной системы, заявил министр социальной политики Денис Улютин.

По словам Улютина, благодаря увеличению пенсионного возраста и необходимому стажу в предыдущие периоды в последующие 20 лет ожидается рост числа плательщиков взносов по сравнению с количеством получателей выплат. Теперь соотношение работающих к неработающим составляет друг к другу.

Улютин также сообщил, что с 1 марта 2026 года правительство проведет индексацию пенсий на 12,1% для всех пенсионеров, получающих выплаты непосредственно из Пенсионного фонда. По его словам, этот показатель на 4% больше индекса инфляции за предыдущий год.

Министр также добавил, что для перехода к новым подходам расчета прожиточного минимума необходимо принять несколько проектов закона, позволяющих отвязать от прожиточного минимума более 180 типов выплат.

По состоянию на январь 2026 года средняя пенсия в Украине составляла 6544 грн.