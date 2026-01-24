Кто может выйти на пенсию по возрасту в 2026 году – условия изменились

Пенсию получат не все / © ТСН.ua

Реклама

С 1 января в Украине изменились условия назначения пенсии по возрасту.

В ПФУ объяснили, что право на пенсию зависит от возраста и количества лет страхового стажа. Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-IV предусмотрена возможность ухода на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Согласно статье 26 этого закона в 2026 году изменяются требования к стажу:

Реклама

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа

в 63 года — не менее 23 лет

в 65 лет — не менее 15 лет

«Для лиц, достигших пенсионного возраста 2025 года, но решивших обратиться за назначением пенсии в этом году, необходим страховой стаж не 33 года, а 32, то есть на момент достижения пенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста.

Если человек имеет менее 15 лет страхового стажа, то он не имеет права на назначение пенсии по возрасту. Такое лицо может получить социальные выплаты по достижении 65 лет.

Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.