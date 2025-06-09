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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Кто может выйти на пенсию в 55 лет: какая категория льготников

Досрочная пенсия в Украине: кто может выйти на заслуженный отдых раньше 60-ти лет?

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Кто может выйти на пенсию в 55 лет

Кто может выйти на пенсию в 55 лет

Украинское законодательство предусматривает возможность досрочного ухода на пенсию для определенных категорий граждан. Это касается прежде всего тех, кто долго работал во вредных и тяжелых условиях. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), некоторые украинцы могут оформить пенсионные выплаты уже с 55-летнего возраста, при условии соблюдения определенных требований по стажу.

Кто может выйти на пенсию в 55 лет

В целом пенсия по возрасту в Украине назначается после достижения 60 лет и при наличии необходимого количества страхового стажа. Однако для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, действуют льготные условия.

Согласно Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей в работах с вредными и тяжелыми условиями труда, полный рабочий день на которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, выйти на заслуженный отдых можно раньше. Для этого необходимо:

  • Иметь минимум 10 лет стажа работы во вредных условиях.

  • Обладать общим страховым стажем не менее 25 лет.

  • Достичь 55-летнего возраста.

Список профессий и подтверждение стажа

К перечню профессий и должностей, входящих в Список № 2, относятся работники многих отраслей, в частности:

  • Машинисты

  • Горняки

  • Асфальтобетонщик

  • Каменщики

  • Электромонтажники

  • Монтеры путей

  • Бурильщики

  • Подрывники и другие.

Подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение является ответственным этапом. Оно осуществляется на основании записей в трудовой книжке, а также уточняющих справок, выдаваемых предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками. Эти справки крайне важны, поскольку нередко трудовая книжка не содержит подробных сведений о занятости работника в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях. Именно поэтому оформить льготную пенсию исключительно из трудовой книжки не всегда возможно.

Уточняющая справка, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637, должна содержать следующую информацию:

  • Периоды работы, относимые к специальному стажу.

  • Название профессии или должности.

  • Характер выполняемой работы.

  • Ссылки на раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера (например, Список № 2), в которые включается этот период работы.

  • Первоначальные документы, на основании которых была выдана такая справка.

Таким образом, для украинцев, работавших в сложных и опасных условиях, существует реальная возможность выйти на пенсию раньше, обеспечив себе заслуженный отдых. Важно лишь тщательно собрать все необходимые документы и подтверждение своего специального стажа.

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