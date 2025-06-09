Кто может выйти на пенсию в 55 лет: какая категория льготников

Кто может выйти на пенсию в 55 лет

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Украинское законодательство предусматривает возможность досрочного ухода на пенсию для определенных категорий граждан. Это касается прежде всего тех, кто долго работал во вредных и тяжелых условиях. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), некоторые украинцы могут оформить пенсионные выплаты уже с 55-летнего возраста, при условии соблюдения определенных требований по стажу.

Кто может выйти на пенсию в 55 лет

В целом пенсия по возрасту в Украине назначается после достижения 60 лет и при наличии необходимого количества страхового стажа. Однако для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, действуют льготные условия.

Согласно Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей в работах с вредными и тяжелыми условиями труда, полный рабочий день на которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, выйти на заслуженный отдых можно раньше. Для этого необходимо:

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Иметь минимум 10 лет стажа работы во вредных условиях.

Обладать общим страховым стажем не менее 25 лет.

Достичь 55-летнего возраста.

Список профессий и подтверждение стажа

К перечню профессий и должностей, входящих в Список № 2, относятся работники многих отраслей, в частности:

Машинисты

Горняки

Асфальтобетонщик

Каменщики

Электромонтажники

Монтеры путей

Бурильщики

Подрывники и другие.

Подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение является ответственным этапом. Оно осуществляется на основании записей в трудовой книжке, а также уточняющих справок, выдаваемых предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками. Эти справки крайне важны, поскольку нередко трудовая книжка не содержит подробных сведений о занятости работника в течение полного рабочего дня во вредных и тяжелых условиях. Именно поэтому оформить льготную пенсию исключительно из трудовой книжки не всегда возможно.

Уточняющая справка, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637, должна содержать следующую информацию:

Периоды работы, относимые к специальному стажу.

Название профессии или должности.

Характер выполняемой работы.

Ссылки на раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера (например, Список № 2), в которые включается этот период работы.

Первоначальные документы, на основании которых была выдана такая справка.

Таким образом, для украинцев, работавших в сложных и опасных условиях, существует реальная возможность выйти на пенсию раньше, обеспечив себе заслуженный отдых. Важно лишь тщательно собрать все необходимые документы и подтверждение своего специального стажа.

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