Кто может выйти на пенсию в 55 лет: юрист назвала категории

пенсия. / © ТСН

Реклама

В Украине законодательство предусматривает возможность досрочного ухода на пенсию для определенных категорий украинок. Существует перечень производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право выйти женщинам на льготную пенсию по возрасту.

Об этом рассказала юрист Алена Чмона в комментарии «УНИАН».

Законодательством предусмотрены пенсии по возрасту на льготных условиях лицам, работавшим на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда.

Реклама

На льготную пенсию могут выйти:

работники медицинских учреждений и педагоги : по состоянию на 11 октября 2017 года они должны иметь от 25 до 30 лет работы в медицинских учреждениях или учебных заведениях;

женщины-работницы текстильного производства : выходят на пенсию в 55 лет при наличии не менее 20 лет стажа работы в текстильной промышленности;

женщины, родившие пять или более детей и воспитавшие их до 6-летнего возраста, могут выходить на пенсию в 50 лет;

женщины, имеющие детей с инвалидностью с детства, также вправе выйти на пенсию в 50 лет;

женщины, работающие на вредных работах из Списка №1 и Списка №2, имеют право выйти на пенсию в 50 и 55 лет соответственно, при наличии определенного стажа.

Впрочем, по словам юриста, существует важный нюанс. Ведь вопрос досрочного ухода на пенсию по вредным условиям труда регулируют сразу два закона — «О пенсионном обеспечении» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«В определенный момент в законе „О пенсионном обеспечении“ было признано неконституционным положение о том, что по Списку №1 женщина может выйти на пенсию в 50 лет, а по Списку №2 — в 55 лет. Раньше женщины с таким „вредным“ стажем имели право выходить на пенсию в 45 и 50 лет соответственно, то есть на 5 лет раньше, чем это предусмотрено законодательством в настоящее время. Теперь те женщины, которые хотят выйти на пенсию раньше, могут сделать это только в судебном порядке. Но этого реально добиться», — добавила Алена Чмон.

Пенсия в Украине — какие есть надбавки

В Украине есть специальная надбавка к пенсии для лиц, самостоятельно ухаживающих за детьми или внуками до 18 лет. Таким гражданам могут начислить надбавку в размере 150 грн дополнительно к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.

Также некоторые пенсионеры могут оформить доплату для получения 1038 гривен в месяц. В этом случае речь идет об одиноких лицах в возрасте от 80 лет. Для назначения выплаты необходимо и подать заявление в Пенсионный фонд.

Реклама

Новости партнеров