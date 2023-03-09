Кто может выйти на пенсию раньше: разъяснение Пенсионного фонда Украины

При каких условиях можно выйти на пенсию в 2023 году, кто может получать пенсии до достижения 60-летнего возраста, читайте в материале ТСН.ua

Украинцы, чтобы выйти на пенсию, должны выполнить два условия — достичь пенсионного возраста и иметь необходимый страховой стаж. Какой возраст и стаж нужно иметь, что выйти на пенсию в 2023 году?

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что для того, чтобы выйти на пенсию в 2023 году:

в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет страхового стажа,

после достижения 63 лет — при наличии не менее 20 лет страхового стажа,

в 65 лет — при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Однако отдельные категории украинцев могут выйти на пенсию раньше.

Кто, в каких случаях можно выйти на пенсию раньше

На льготных условиях — лица, работавшие на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства. Со списками соответствующих профессий, необходимым страховым стажем и необходимым возрастом для выхода на пенсию можно ознакомиться в частях первой — третьей статьи 114 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Досрочно лица, имеющие особый статус, в частности:

участники боевых действий,

лица с инвалидностью в результате войны,

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины,

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей,

граждане, которым на время увольнения в связи с сокращением численности или штата работников или по состоянию здоровья осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

3. С уменьшением пенсионного возраста – участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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