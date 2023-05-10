Кто не сможет получить социальную помощь: в Украине ужесточились требования к ее оказанию

Кому из граждан Украины не будут платить социальную помощь и по каким основаниям

С 20 апреля 2023 года в Украине расширен перечень оснований, при наличии которых определенные виды социальных пособий не назначаются.

Согласно постановлению Правительства №340, расширившему перечень оснований, при наличии которых определенные виды социальных пособий больше не будут назначаться одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

При каких условиях малообеспеченные семьи и одинокие матери не смогут претендовать на государственную помощь

Теперь одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут получить социальную помощь, если:

Лица, входящие в состав их семьи в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением помощи, потратили сумму, которая на дату проведения операции превышала 50 тыс. грн, а именно приобрели:

Земельный участок, квартиру (дом), другое недвижимое имущество.

Транспортное средство (механизм).

Ценные бумаги, другие денежные инструменты.

Виртуальные активы.

Строительные материалы.

Другие товары долгосрочного потребления (исключение составляет жилье, полученное или приобретенное за счет госцены или местного бюджета. Также помощь назначат в случае покупки квартиры (дома) в течение полугода после продажи другой квартиры или дома, при условии, что это единственное жилье в собственности ).

Оплатили за один раз любые работы или услуги (исключение составляют медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги в соответствии с социальной нормой жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания).

Совершили покупку безналичной или наличной иностранной валюты, банковских металлов (исключение — валюта, полученная от благотворительных организаций или приобретенная для оплаты медицинских и/или образовательных услуг).

Совершили платеж, вытекающий из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество или транспорт (исключение: объекты наследства и дарения).

Внесли указанную сумму в уставный капитал общества, предприятия, организации.

Уплатили средства как благотворительную деятельность.

Оказали возвратную/безвозвратную финансовую помощь, ссуду.

Помощь не будет назначаться, если лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначаются пособия, имеют на депозитном счете в банке средства, превышающие 100 тыс. грн, или государственные облигации на такую же сумму, о чем указывается в декларации.

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