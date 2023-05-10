Кто не сможет получить социальную помощь: в Украине ужесточились требования к ее оказанию

Кому из граждан Украины не будут платить социальную помощь и по каким основаниям
С 20 апреля 2023 года в Украине расширен перечень оснований, при наличии которых определенные виды социальных пособий не назначаются.
Согласно постановлению Правительства №340, расширившему перечень оснований, при наличии которых определенные виды социальных пособий больше не будут назначаться одиноким матерям и малообеспеченным семьям.
При каких условиях малообеспеченные семьи и одинокие матери не смогут претендовать на государственную помощь
Теперь одинокие матери и малообеспеченные семьи не смогут получить социальную помощь, если:
Лица, входящие в состав их семьи в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением помощи, потратили сумму, которая на дату проведения операции превышала 50 тыс. грн, а именно приобрели:
- Земельный участок, квартиру (дом), другое недвижимое имущество.
- Транспортное средство (механизм).
- Ценные бумаги, другие денежные инструменты.
- Виртуальные активы.
- Строительные материалы.
- Другие товары долгосрочного потребления (исключение составляет жилье, полученное или приобретенное за счет госцены или местного бюджета. Также помощь назначат в случае покупки квартиры (дома) в течение полугода после продажи другой квартиры или дома, при условии, что это единственное жилье в собственности ).
- Оплатили за один раз любые работы или услуги (исключение составляют медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги в соответствии с социальной нормой жилья и социальными нормативами жилищно-коммунального обслуживания).
- Совершили покупку безналичной или наличной иностранной валюты, банковских металлов (исключение — валюта, полученная от благотворительных организаций или приобретенная для оплаты медицинских и/или образовательных услуг).
- Совершили платеж, вытекающий из сделок, по которым предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество или транспорт (исключение: объекты наследства и дарения).
- Внесли указанную сумму в уставный капитал общества, предприятия, организации.
- Уплатили средства как благотворительную деятельность.
- Оказали возвратную/безвозвратную финансовую помощь, ссуду.
Помощь не будет назначаться, если лица, входящие в состав семьи, на первое число месяца, с которого назначаются пособия, имеют на депозитном счете в банке средства, превышающие 100 тыс. грн, или государственные облигации на такую же сумму, о чем указывается в декларации.
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