Кто платит за украденные продукты в супермаркете: кассиры или владельцы магазинов

Кто платит за кражи в супермаркете / © Unsplash

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Задумывались ли вы, кто платит ущерб, если люди воруют из магазина продукты? Кассиры, продавцы или, может, владельцы магазина берут все убытки на себя? Работница одной из самых популярных сетей супермаркетов рассказала, кто оплачивает украденные продукты.

Об этом пишут в соцсети Reddit.

Кто платит за продукты, которые украли в супермаркете

Аккаунт r/reddit_ukr опубликовал следующее сообщение: «Я работаю в сети магазинов АТБ…у вас есть вопросы?» Там сразу начали расспрашивать об особенностях работы, отмене товаров, зарплате и т.д. Также кто-то из пользователей спросил, много ли снимают с зарплаты денег, если кто-то украдет товар из магазина.

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Из-за социальной ситуации в Украине нередки случаи, когда украинцы воруют продукты из магазинов. Часто они делают это потому, что средств на жизнь не хватает, особенно в условиях войны.

Пользователь r/reddit_ukr ответила на вопрос, кто оплачивает ущерб, если люди украли продукты. Как оказалось, такую ответственность часто перекладывают на работников супермаркетов, в частности, кассиров.

Сотрудница супермаркета написала, что такие случаи действительно бывают. Ответственность за преступления покупателей нередко перекладывают на кассиров и заставляют их самостоятельно оплачивать украденные товары. Кассирам приходится отдавать часть зарплаты.

Сумма взысканий зависит от того, насколько велика недостача в кассе. Однако бывают случаи, когда деньги с кассиров не взимают.

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По статье 130 Кодекса законов о труде сотрудники супермаркетов несут ответственность за ущерб, причиненный предприятию, только в случаях нарушений возложенных на них обязанностей.

Финансовые потери, входящие в категорию нормального производственно-хозяйственного риска, не предусматривают никаких взысканий.

То есть, если супермаркеты штрафуют кассиров за украденный покупателями товар, это незаконные действия работодателя. Все потому, что в обязанности кассиров и работников супермаркетов входят обслуживание покупателей, расчет и работа в зале.

За безопасность и предотвращение краж отвечает охрана супермаркета. Полная/частичная материальная компенсация за товары из кошелька кассира возможна только тогда, когда кража произошла по вине или бездействию конкретного работника или имущества, за которое он отвечает.

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К тому же работодатель должен доказать вину работника.

В Ивано-Франковской области мужчина хотел поразить девушку и украл косметики более чем на 3000 грн

Напомним, в октябре 2025 года в Калуше в Прикарпатье мужчина украл из магазина три элитных косметических средства для волос общей стоимостью 3466 грн. Злоумышленник незаметно вынес товар и впоследствии подарил его случайной незнакомой девушке.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и компенсировал нанесенный ущерб, попросив о мягком наказании. Сторона защиты также настаивала на условном сроке, указывая на состояние здоровья подсудимого и наличие у него двоих детей.

Калушский горрайонный суд вынес приговор — пять лет заключения. Однако, учитывая все обстоятельства, мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года, а также обязали оплатить более 2000 грн за проведение экспертизы.

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