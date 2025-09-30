- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 379
- Время на прочтение
- 2 мин
Кто получает более 65 тысяч гривен: перечень самых низких и высоких зарплат
Средняя зарплата украинцев снизилась: IT и финансы лидируют, несмотря на падение.
Официальная статистика зафиксировала снижение среднего заработка штатных работников в Украине в августе 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Общая динамика и наибольшие доходы
По данным Государственной службы статистики (Госстат), средняя зарплата до вычета налогов в августе составила 25911 гривен, что на 588 гривен меньше, чем в июле (26499 грн). Месячное падение составило 2,2%.
Несмотря на общее снижение, больше всего в Украине традиционно зарабатывают в двух секторах:
Информация и телекоммуникации (IT-сфера): Средний доход составляет 65,2 тысяч гривен. Однако в этом секторе также зафиксировано падение — на 3% в месяц.
Финансовая и страховая деятельность: Средняя зарплата составляет 52,3 тысяч гривен, сократившись на 6,7% по сравнению с июлем.
В то время как большинство отраслей показали снижение, доходы в государственном управлении и обороне выросли на 3,6%, достигнув 35,1 тысяч гривен.
Сферы с низкими доходами
Наименее оплачиваемой остается сфера образования, где средняя зарплата упала больше всех отраслей — на 10%, опустившись до 14,4 тысячи гривен.
Также ниже среднего уровня остаются:
Здравоохранение: 18,7 тысяч гривен (снижение на 6,9%).
Искусство, спорт и отдых: 18,5 тысяч гривен.
При этом в строительстве (23 тысячи гривен) и сельском хозяйстве (25,1 тысячи гривен) зафиксирован небольшой рост доходов.
Напомним, в Украине перед осенним сезоном произошло значительное изменение тенденций на рынке труда. По данным исследования крупного кадрового портала, в августе по сравнению с маем резко возросло количество вакансий в сферах производства, торговли, образования и представителей рабочих специальностей. Работодатели предлагают специалистам этих отраслей зарплаты, достигающие 50 тыс. грн.
В проекте Государственного бюджета на 2026 год, который утвердил Кабинет Министров и передал Верховной Раде, предусмотрено увеличение минимальной зарплаты и изменение условий оплаты труда для бюджетников.