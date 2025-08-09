Кто потеряет право на базовую соцпомощь: новые правила от ПФУ

Деньги / © Фото из открытых источников

В Украине определили список случаев, когда граждане не смогут получить базовую социальную помощь в рамках нового экспериментального проекта. Условия закреплены постановлением Кабмина от 25 марта 2025 г. № 371.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Базовая социальная помощь имеет четкие критерии назначения. Если в составе семьи есть трудоспособные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые более трех месяцев не работали, не проходили службу, не занимались предпринимательством, не учились и не состояли на учете в центре занятости, в выплатах могут отказать.

Также основанием для отказа станут финансовые операции. Если за год до подачи заявления или при получении помощи кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 100 тысяч гривен (в том числе иностранной валюты или банковских металлов) или имеет депозит на такую же сумму, право на пособие не предоставляется.

Кроме того, выплаты не будут назначаться, если семья имеет в собственности вторую квартиру или дом (кроме жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий) или два и более транспортных средств младше 15 лет, за исключением мопедов и прицепов.

Напомним, также в Украине начался экспериментальный проект по внедрению базовой социальной помощи — нового вида государственной поддержки для малообеспеченных семей и лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Целью этой задачи является объединить ряд существующих социальных выплат в единую систему, упростив процесс их получения и уменьшив бюрократию.