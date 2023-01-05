Кто сможет получить помощь 16 тыс.гривен в этом году: новая помощь от Красного креста

Финансовая помощь в размере 4000 грн ежемесячно — кто сможет получить

2023 Министерство ветеранов совместно с Обществом Красного креста Украины запускают новый проект финансовой поддержки ветеранов войны. Помощь предназначена для ветеранов, получивших инвалидность I-II группы.

Постановление о реализации проекта принято на заседании Кабмина 16 декабря 2022 года.

Кто сможет получить помощь

Получить деньги смогут ветераны, которым предоставлен статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Какой размер помощи

Инвалиды войны смогут получать денежную помощь в размере 4 тыс. грн. в месяц в течение четырех месяцев, в общей сложности 16 тыс. грн.

Заявление можно будет подать в электронной форме, пока проект находится в стадии технической доработки.

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