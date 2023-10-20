Кто такой Михаил Хомич: обзор курса по товарному бизнесу и отзывы

Михаил Хомич — эксперт по запуску товарного бизнеса, который за 5 лет стал миллионером. Он запустил свой авторский курс “Метод Хомича” для новичков в товарном бизнесе. Такая информация есть в открытом доступе.

В этой статье вы узнаете, кто такой Михаил Хомич и какого качества курс по товарному бизнесу он предлагает. Это будет полезно для тех людей, которые хотят зарабатывать на товарах через соцсети или сайт.

Официальная информация о Михаиле гласит о том, что ему 30 лет, он родился в обычной украинской семье. В школьные годы, будучи подростком, подрабатывал на стройках, был кальянщиком и диджеем в клубе у родителей друга. Позже стал работать тренером за 8000 грн в месяц.

Михаил хотел заработать больше и работал на нескольких работах одновременно, но ничего не получалось. Он пробовал разные профессии и даже раздавать газеты у метро. Но в руках были по-прежнему копейки. Все мечты отдалялись и он практически отчаялся. Пытался настроить себя на увеличение клиентов в фитнес-клубе, но желаемую сумму так и не получил. У него не было второй половинки, потому что он понимал, что материально не потянет сейчас отношения, а потом семью. Он никуда не ездил и все гаджеты оставались лишь мечтой.

Начало работы в товарном бизнесе

Михаил начал анализировать ситуацию, чтобы понять, что он делает не так, но причин так и не нашел, он старался изо всех сил. Он обратил внимание, что в то время много людей начали поднимать капитал на товарном бизнесе. Идея заинтересовала его и он решил самостоятельно искать информацию, так как денег на обучение у него не было. Ютуб помогал, как мог, но главным вещам не учат бесплатно, это он понял позже, когда первая попытка продать товар провалилась.

В его окружении был только один человек, который разбирался в маркетинге и продажах товаров. Михаил купил у него знания и это стало той кнопкой, от нажатия на которую был резкий старт. Первый заработок на товаре был 2000$ и он решил, что если последующие будут не меньше, то уходит из фитнеса. Так и было — он уволился с найма и начал зарабатывать нормальные деньги. Сейчас в месяц доход Михаила 800000 грн. Его пример многих вдохновляет.

Отзывы о Михаиле Хомиче и его курсе по товарному бизнесу «Метод Хомича»

В своем курсе «Метод Хомича» Михаил учит всех желающих правильно запускать товарный бизнес, не допускать ошибок на старте, делать анализ продаж и масштабировать бизнес. Курс Михаила состоит из 64 урока. Автор дает всем ученикам две недели тест-драйва и если у человека не будет результатов, обещает вернуть деньги за обучение. Это говорит о том, что Михаил уверен в том информационном продукте, который продает.

Реальные отзывы о курсе, а также множество кейсов о том, как ученики Михаила после обучения в первые же месяцы зарабатывают от 1000$ мотивируют. Люди оставляют свои положительные отзывы о Михаиле Хомиче и искренне благодарят его за удачный старт в продажах. Он поддерживает всех компаньонов, делится своими базами поставщиков и подсказывает, как выгодно вложить деньги, чтобы быстро получить многократную прибыль.

Итоги обзора курса «Метод Хомича»

Михаил Хомич на своем опыте лично доказал, что за 5 лет можно заработать состояние. У него есть страница в инстаграм, блог в Ютубе, где видно, что человек действительно достиг успеха и ему нечего скрывать. Он транслирует желание помочь всем, кто хочет изменений в жизни. Также он провел несколько масштабных семинаров. Как утверждает Михаил, начать можно с минимальных вложений – попробовать точно стоит.