Кто в декабре может получить до 1300 грн на оплату счетов за электроэнергию
Помощь оказывают людям, живущим в опасных районах и имеющим субсидии или льготы.
Более 280 тысяч украинских семей получили государственную компенсацию на оплату электроэнергии в рамках программы «Зимняя поддержка».
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в Telegram.
О том, кто и какую компенсацию может получить для оплаты счетов за электроэнергию в декабре, разбирался ТСН.ua.
Кто может получить помощь в декабре
По информации Министерства социально политики, помощь оказывают людям, живущим в опасных районах и имеющим субсидии или льготы. Программа призвана поддержать тех, кто остался дома, несмотря на риски, и обеспечить базовые потребности в электроэнергии, включая альтернативные источники света.
Власти зафиксировали тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. В декабре украинцы будут платить 4,32 грн за 1 кВт-ч, а размер компенсации зависит от количества людей в семье:
Для одного человека — 100 кВт-ч, что равняется 432 грн.
Для домохозяйства — до 300 кВт-ч, или 1296 грн в месяц.
Компенсацию начисляют автоматически с ежемесячной субсидией или другими льготами на коммунальные услуги. Дополнительно подавать какие-либо заявки или обращения не требуется.
Как можна снизить затраты на электроэнергию
В компании Yasno рассказали, что установившие многозонные счетчики могут платить меньше за электроэнергию:
Двухзонные счетчики:
07:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-час.
23:00–07:00 — 2,16 грн/кВт-час.
Трехзонные счетчики:
08:00–11:00 и 20:00–22:00 — 6,48 грн/кВт-час.
07:00–08:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00 — 4,32 грн/кВт-час.
23:00–07:00 — 1,73 грн/кВт-час.
Обычный счетчик фиксирует всю электроэнергию по одному тарифу, а многозонный позволяет экономить, распределяя потребление по времени суток. Чтобы перейти на двухзонный счетчик, необходимо обратиться к энергопоставщику и опломбировать прибор в лаборатории компании.
Напомним, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине, включая детей.