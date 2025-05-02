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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Кто в Украине имеет право на пенсию по инвалидности без стажа - детали

Люди с инвалидностью могут получить пенсию и без страхового стажа, но только в исключительных случаях.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Пенсионер

Пенсионер

В Украине пенсию по инвалидности могут назначить даже без трудового стажа, если подтверждена инвалидность.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия по инвалидности без стажа

В Украине люди с инвалидностью могут получить пенсию без официального трудового стажа. Если у вас есть установленная группа инвалидности, но вы не успели наработать необходимое количество лет, государство все равно может оказать социальную помощь.

Сколько платят без стажа

Размер выплат зависит от группы инвалидности

  • И группа — 100% от обычной пенсии по возрасту

  • ІІ группа — 90%

  • ІІІ группа — 50%

То есть даже без стажа вы не останетесь без поддержки.

Какой нужен стаж для полноценной пенсии

Чтобы получить пенсию по инвалидности в полном размере, нужно иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, при котором установили инвалидность:

  • И группа — от 1 до 10 лет стажа

  • ІІ и ІІІ группы — от 1 до 14 лет

Если инвалидность наступает после пенсионного возраста, стаж должен быть не менее 15 лет

Эти нормы определены в статье 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Кто имеет право на пенсию без стажа

  • Даже без трудового стажа, пенсию могут получить:

  • Люди, ставшие инвалидами во время срочной службы в армии

Пострадавшие во время Революции Достоинства (с 21.11.2013 по 21.02.2014), которые обратились за медицинской помощью до 30.04.2014

Эти категории граждан получают пенсию автоматически, даже без взносов в Пенсионный фонд.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из пенсионеров может получить прибавки к пенсии.

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