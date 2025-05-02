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Кто в Украине имеет право на пенсию по инвалидности без стажа - детали
Люди с инвалидностью могут получить пенсию и без страхового стажа, но только в исключительных случаях.
В Украине пенсию по инвалидности могут назначить даже без трудового стажа, если подтверждена инвалидность.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Пенсия по инвалидности без стажа
В Украине люди с инвалидностью могут получить пенсию без официального трудового стажа. Если у вас есть установленная группа инвалидности, но вы не успели наработать необходимое количество лет, государство все равно может оказать социальную помощь.
Сколько платят без стажа
Размер выплат зависит от группы инвалидности
И группа — 100% от обычной пенсии по возрасту
ІІ группа — 90%
ІІІ группа — 50%
То есть даже без стажа вы не останетесь без поддержки.
Какой нужен стаж для полноценной пенсии
Чтобы получить пенсию по инвалидности в полном размере, нужно иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, при котором установили инвалидность:
И группа — от 1 до 10 лет стажа
ІІ и ІІІ группы — от 1 до 14 лет
Если инвалидность наступает после пенсионного возраста, стаж должен быть не менее 15 лет
Эти нормы определены в статье 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Кто имеет право на пенсию без стажа
Даже без трудового стажа, пенсию могут получить:
Люди, ставшие инвалидами во время срочной службы в армии
Пострадавшие во время Революции Достоинства (с 21.11.2013 по 21.02.2014), которые обратились за медицинской помощью до 30.04.2014
Эти категории граждан получают пенсию автоматически, даже без взносов в Пенсионный фонд.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из пенсионеров может получить прибавки к пенсии.