Кто в Украине имеет право на пенсию по выслуге лет

Работники каких сфер могут выйти на пенсию в Украине раньше

Кому назначается пенсия по выслуге лет

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым в работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности. Отдельные категории застрахованных лиц, проработавших в определенных учреждениях на определенных должностях, могут приобретать право на пенсию за выслугу лет, которая назначается до достижения лицом пенсионного возраста. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Украинцы, работавшие государственными служащими, научными работниками и работниками органов местного самоуправления, работники коммунальных и государственных учреждений имеют право выйти на пенсию за выслугу лет. Такой возможностью могут воспользоваться и работники учреждений здравоохранения.

Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессии, должности, на которых работал человек и Закона, согласно которому назначается такая пенсия.

Пенсия по выслуге лет работников образования, здравоохранения и социального обеспечения

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий» от 03 октября 2017 г. № 2148-VII предусмотрено, что право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктами 21, 16 раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобов. государственное пенсионное страхование» имеют работников образования, здравоохранения и социального обеспечения при условии, если они на день вступления в силу, то есть по состоянию на 11 октября 2017 года, имеют выслугу лет, необходимую для назначения такой пенсии.

Перечень должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в специальный стаж для назначения пенсий за выслугу лет указанным выше категориям работников по 10 октября 2017 года включительно, определены Перечнем учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники образования, здравоохранения и социального обеспечения при наличии стажа работы по специальности:

на 1 апреля 2015 года — не менее 25 лет,

на 31 декабря 2015 года — 25 лет 6 месяцев,

на 11 октября 2017 года — 26 лет 6 месяцев.

Какие категории работников сегодня могут выйти на пенсию раньше в зависимости от возраста

Артисты при наличии страхового стажа от 25 до 35 лет.

Спортсмены, имеющие стаж не менее 25 лет и состоящие в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Сотрудники образования со страховым стажем от 25 лет

Сотрудники сферы здравоохранения и социальной защиты с наличием страхового стажа от 25 лет.

Специалисты в сфере авиации и летно-испытательного состава со страховым стажем у мужчин от 25 лет до 26 лет 6 месяцев, женщин – от 20 лет до 21 года 6 месяцев.

Кто может выйти на пенсию по достижении возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами

При наличии соответствующего стажа, в том числе стажа работы по профессии или должности выйти на пенсию могут:

диспетчеры воздушного движения,

бортпроводники,

работники морского, речного флота,

рабочие рыбной промышленности,

работники лесозаготовительных и лесосплавных предприятий,

механизаторы в портах,

рабочие метрополитена и железнодорожного транспорта,

инженерно-технический состав гражданской авиации,

граждане, работающие на геологоразведочных и полевых работах.

Пенсии по выслуге лет военным

Пенсия за выслугу лет назначается военнослужащим при увольнении с военной службы:

независимо от возраста, если на день увольнения они имеют не менее 25 лет выслуги,

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Минимальный размер пенсий за выслугу лет военным не может быть ниже 3854 грн.

Пенсии по выслуге лет работникам прокуратуры

Независимо от возраста, право на пенсию по возрасту имеют работники прокуратуры, имеющие не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет.

Работникам, не имеющим выслуги 25 лет, но отработавшим на должностях прокуроров не менее 15 лет и имеющим страховой стаж 35 лет мужчины, 30 лет – женщины, пенсия за выслугу лет назначается после достижения мужчинами 57 лет, женщинами – 55 лет.

Размер пенсии определяется пропорционально количеству стажа на прокурорских должностях.

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