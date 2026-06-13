Кто в Украине может выйти на пенсию до 60 лет: перечень категорий

Пенсия. / © УНИАН

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В Украине часть граждан может выйти на пенсию до 60 лет. Это право предусмотрено для отдельных категорий украинцев, имеющих особый статус, имеющих проблемы со здоровьем или утративших работу для определенных.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Граждане с особым статусом:

участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семей погибших защитников и защитниц.

Отмечается, что мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет (стаж от 25 лет), женщины — в 50 лет (стаж от 20 лет);

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многодетные матери, родившие и воспитавшие до шестилетнего возраста пяти или более детей, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей.

Они имеют право на выплаты в 50 лет при наличии 15 лет стажа. По выбору матери или в случае отсутствия этого права может воспользоваться отец (в 55 лет со стажем от 20 лет).

Лица с определенными заболеваниями:

больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики — мужчины в 45 лет (стаж от 20 лет), женщины в 40 лет (стаж от 15 лет).

лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые) и с инвалидностью с детства I группы — мужчины в 50 лет (стаж от 15 лет), женщины в 40 лет (стаж от 10 лет).

Досрочная пенсия по увольнению

Отдельно право на пенсию имеют работники, уволенные с работы не более чем за полтора года до достижения пенсионного возраста. Речь идет о том, что ситуация произошла при сокращении штата, ликвидации или реорганизации предприятия, или из-за несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Для этого необходимо зарегистрироваться в службе занятости в течение 30 дней после увольнения и иметь полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

Пенсия в Украине — последние новости

Предприниматели могут потерять часть стажа для будущей пенсии, если они не платили единый социальный взнос за определенные месяцы или перечисляли меньше требуемого минимального размера. Некоторые бизнесмены узнают об отсутствии страхового стажа за отдельные периоды уже во время оформления пенсии.

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Заметим, некоторые украинцы имеют право на единовременную денежную помощь при оформлении пенсии. Претендовать на такую финансовую поддержку могут работники учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты населения.

Юристка Алена Чмона объяснила, что женщинам, которые планируют уходить на пенсию в 2027-м, стоит учесть один нюанс. Возраст выхода теперь напрямую зависит от накопленного стажа, в который учитываются не только годы официальной работы.

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