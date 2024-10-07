Кто является крупнейшими донорами гуманитарной помощи из Великобритании

С началом полномасштабной российской войны против Украины миллионы людей столкнулись с серьезными гуманитарными вызовами. Разрушение инфраструктуры, медицинских учреждений, школ и жилых домов, а также недостаток доступа к основным средствам выживания, таким как еда, вода и медицинские услуги, поставили украинцев в критическое положение. В условиях войны страна остро нуждается в гуманитарной поддержке для обеспечения базовых потребностей гражданского населения и восстановления ключевых объектов.

Одним из ключевых инструментов для сбора международной помощи стала платформа United24, запущенная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в мае 2022 года. Лишь за первый год ее работы было собрано более $235 млн, которые направлены на медицинскую помощь, восстановление инфраструктуры, приобретение дронов и другие военные и гуманитарные нужды.

Великобритания является, возможно, самым последовательным союзником Украины в борьбе с агрессором. Граждане и организации из этой страны сыграли важную роль в предоставлении этой помощи. Среди крупнейших доноров, которые предоставили финансирование на гуманитарные нужды для Украины через платформу United24, есть несколько известных британских личностей и компаний.

Ричард Брэнсон, британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group, стал амбассадором United24 и организовал благотворительное мероприятие в Нью-Йорке в сентябре 2023 года, где было собрано 635 000 долларов США. Средства были направлены на восстановление школы в Киевской области, пострадавшей от российских обстрелов.

Беар Гриллс, известный телеведущий и исследователь, также присоединился к работе United24 в качестве амбассадора. Его инициативы помогли привлечь значительные средства на проекты восстановления инфраструктуры и поддержку медицинских учреждений Украины. United24 не раскрывает сумму его вклада, однако называет его «значительным», так как Беар Гриллс через свои популярные телешоу вдохновлял людей по всему миру поддерживать Украину. Будучи верным другом Украины, известный телеведущий сделал еще более заметный вклад в противостояние вражеской агрессии — он посетил Украину со съемочной группой, чтобы через документальный фильм показать всему миру ужасы и разрушительные последствия российского вторжения, которые он зафиксировал и представил миру в своем документальном фильме «Зона боевых действий: Беар Гриллс встречает президента Зеленского».

Game4Ukraine — благотворительный футбольный матч, который состоялся в августе 2023 года на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», домашней арене знаменитого футбольного клуба «Челси». Игра, которую назвали «матчем всех звезд», стала еще одной из крупнейших инициатив в сфере гуманитарной помощи для украинцев. По итогам матча было собрано более $1,7 млн. Эти средства были направлены на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который в самом начале российского вторжения был разрушен вражескими войсками: ракета, поразившая школу, прошла через второй и первый этажи заведения.

Глобальная служба Uber, которая глубоко интегрирована в экономику Британии и имеет там крупный офис и долю бизнеса, помогла собрать миллион долларов для закупки мобильных реанимаций для украинских врачей. Кампанию по сбору средств Keep Ukraine Moving Uber рекламировала в своем приложении в США, Канаде и Европе, рассказывая истории отважных украинских водителей, которые помогают людям и стране во время войны. Украине крайне необходимы реанимационные автомобили, так как украинцы и спасатели ежедневно сталкиваются с последствиями вражеских обстрелов мирных жилых кварталов, объектов социальной и основной инфраструктуры. В целом платформа и ее пользователи совместными усилиями пожертвовали для Украины в самом начале полномасштабного вторжения более $3,5 млн.

Значительную финансовую поддержку Украине через платформу United24 направили наследники грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, направляя свои пожертвования на важные медицинские проекты. В августе 2023 года семья Патаркацишвили (акционеры украинской компании IDS Ukraine, известной брендами «Моршинская» и «Миргородская»), включая Инну Гудавадзе, Лиану и Ию Патаркацишвили, а также Евгения Гуняка, пожертвовали $2 млн через платформу United24. Эти средства были направлены на приобретение медицинского оборудования для украинских больниц и врачей. Следующее пожертвование в поддержку Украины они направили через платформу United24 в феврале 2024 года на сумму 645 тыс. евро — эти средства также были направлены на проекты медицинской помощи для украинцев, улучшение медицинской инфраструктуры и помощь врачам.

Поддержка от частных лиц и компаний из Великобритании и других стран мира, хотя и меньше по объему по сравнению с правительственной поддержкой, но играет ключевую роль в преодолении гуманитарных вызовов, с которыми сталкиваются украинцы во время войны.

Эти пожертвования помогают спасать жизни, восстанавливать школы, больницы и инфраструктуру, а также предоставляют необходимые ресурсы для медицинской помощи. Благотворительные инициативы частных лиц, компаний и бизнесменов из Великобритании являются важным примером глобальной солидарности с Украиной и ее народом в условиях глубокого кризиса