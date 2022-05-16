Кубраков и Квин обсудили топливный кризис и разблокирование портов Одессы

Поверенная в делах США Кристина Квин встретилась с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, обсудив вопросы топливного кризиса и предотвращения кризиса продовольствия в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Наша главная задача – поддержка и развитие общих логистических проектов, привлечение средств на восстановление украинских городов и объектов инфраструктуры. Соединенные Штаты Америки – надежный друг Украины в борьбе за свободное будущее», - прокомментировал Кубраков.

Министерство инфраструктуры сообщило, что стороны обсудили пути разрешения топливного кризиса, вызванного обстрелами россией энергетической и транспортной инфраструктуры.

Кубраков акцентировал внимание на том, что Министерство инфраструктуры уже договорилось с Польшей о безразрешительном движении перевозчиков горючего, а также в сотрудничестве с США готово в дальнейшем работать над повышением эффективности работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на западных границах Украины.

«Кроме этого, обсуждены вопросы развития новых путей экспорта зерна на внешние рынки, где отсутствие украинской аграрной продукции уже создает продовольственный кризис», - информирует министерство.

В этом контексте особое внимание уделено деблокаде портов в Одесском регионе и вовлечению ООН в системное решение этой проблемы.

Также стороны обсудили вопросы санкционной политики в отношении россии, в частности, пути ее усиления и закрытия всех лазейок для их обхода.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша договорились об улучшении логистических возможностей на границе. По словам Кубракова, стороны договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок и добились значительного прогресса в либерализации автомобильных перевозок.