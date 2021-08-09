Кубраков о смене руководства Укрзализныци: Корпоративная система в компании должна быть сохранена

Кубраков о смене руководства Укрзализныци: Корпоративная система в компании должна быть сохранена

Министерство инфраструктуры Украины поддержало решение Наблюдательного совета о рекомендации на назначение нового и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камишина. Также при министерстве создается Антикризисный штаб УЗ, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Наблюдательный совет “Укрзализныци” на время подготовки конкурса рекомендовал Правительству назначить нового в.и.о. главы правления - Александра Камишина, который должен стать антикризисным менеджером. Корпоративная система в компании должна быть сохранена", - отметил министр.

По словам Кубракова, управленческий кризис в АО "Укрзализныця" находится в самой острой фазе за все годы независимости, что стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

СНБО вынес решение, которое согласовали все стороны. В частности, было решено создать Антикризисный штаб УЗ, работу которого будет контролировать лично Александр Кубраков.

Министр инфраструктуры также назвал задачи, которые предстоит выполнить новому главе правления УЗ: повышение тарифов на грузовые перевозки, налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя - "Энергоатома", привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупка новых поездов и локомотивов.

Ожидается, что через несколько месяцев Наблюдательный совет предложит Правительству кандидатуру нового постоянно действующего главы правления.

"Я благодарю наших международных партнеров, в частности, представительства стран G7, руководство ЕБРР, ЕИБ и Всемирного банка за конструктив и поддержку в достижении этого решения, которое было принято с соблюдением всех стандартов OECD", - добавил Александр Кубраков.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что "Укрзализныця" начала электрификацию участка ст. им. Тараса Шевченко - Черкассы.

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