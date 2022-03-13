Кубраков обсудил с европейскими министрами ужесточение транспортных санкций против россии

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в многосторонней онлайн-встрече с министрами Польши, Австрии, Чехии, Франции, Германии и с комиссаром ЕС по транспорту обсудил вопросы поддержки Украины и усиления санкций против государства-агрессора.

Об этом сообщается на странице Мининфраструктуры в Telegram.

К конференции присоединился Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Кубракова, на повестке дня был вопрос перекрытия доступа для российского и белорусского грузового и другого автотранспорта к дорожной системе ЕС.

«Мы ожидаем отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду россии», – отметил министр.

Глава Мининфраструктуры рассказал, что транспортная инфраструктура страны сфокусирована на двух главных направлениях – на эвакуации населения и обеспечении гуманитарной помощью.

«Укрзализныця эвакуировала уже более 2 млн человек, больше всего из Киева и Харькова. Из них почти 250 тысяч — эвакуировали за границу, а именно в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Словакию и т.д», – подчеркнул Кубраков.

Также он сообщил, что за первые 10 дней войны удалось направить около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи в самые горячие регионы.

Кроме того, Кубраков призвал страны Европы присоединяться к новой транспортной коалиции, позволяющей упрощать ввоз гуманитарной помощи и формировать логистические хабы.

«Именно благодаря этим хабам мы имеем возможность оперативно получать гуманитарную помощь со всего мира. В Украине работает 5 складов (Клепаров, Ковель, Здолбунов, Мукачево, Самбор), которые обеспечивают складирование, сортировку и перегрузку гуманитарного груза автотранспорта в железнодорожные вагоны», – отметил он.

В ходе обсуждения стороны подняли вопрос восстановления Украины, в частности, через общие новые проекты, технологии, а также специальные источники финансирования.

«Каждый шаг по поддержке нашей страны это еще один последовательный шаг к общей победе Европы над агрессором. Демократия и свобода обязательно победят», – резюмировал Кубраков.