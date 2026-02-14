ТСН в социальных сетях

Куда Американо-украинский фонд направит первые миллионы: детали от Кабмина

Американо-украинский фонд восстановления за месяц получил более 60 предложений.

Дмитрий Гулийчук
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко / © ТСН

Американо-украинский фонд восстановления Фонд получил более 60 заявок, из которых 37 подали украинские компании. В конце марта руководящие органы Фонда должны принять решение о финансировании первых инициатив.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с представителями СМИ.

«На сегодня Фонд получил более 60 заявок, из которых 37 подали украинские компании. Это заявки на инвестиции в сфере энергетики, инфраструктуры, критических минералов, а также инновационных технологий. В конце марта руководящие органы Фонда должны принять решение о финансировании первых инициатив», — отметила премьер.

По ее словам, первый проект готовится к прохождению процедуры due diligence (процедура независимой проверки компании). Еще 2 — на стадии обработки. В планах на 2026 год — подписание не менее трех инвестиционных соглашений.

Напомним, в апреле 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа подписала соглашение с Украиной о создании этого фонда.

Ранее Юлия Свириденко сделала важное заявление для ФЛП.

