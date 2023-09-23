Куда катится мировая экономика и как влияет на это война в Украине

Война РФ против Украины серьезно пошатнула позиции мировой экономики и ускорила инфляцию в Европе. Однако более масштабный кризис еще впереди. Политикам во всем мире приходится решать проблему сдерживания инфляции и поддержания экономического выздоровления во времена кризиса. Становится все более необходимой сеть мировой безопасности и региональных мер для защиты экономик от потрясений.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на исследование Швейцарского национального банка.

Анализ влияния войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии показывает, что в четвертом квартале 2022 года объем производства был бы на 0,1-0,7% выше без войны в Украине. А уровень инфляции в каждой из этих стран был бы на 0,2-0,4% ниже.

"Отрицательные последствия войны, скорее всего, будут гораздо серьезнее в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно вдвое больше", — говорится в докладе.

Отмечается, что по экономическим последствиям больше всего среди стран Евросоюза пострадала Германия. Так, в четвертом квартале 2022 года ВВП страны был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале, если бы не решение Москвы напасть на Украину.

Также сильно пострадала Великобритания: объем экономического производства сократился на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%.

Ранее сообщалось, что вторжение России в Украину будет стоить мировой экономике 2,8 триллиона долларов потери производства до конца следующего года — и даже больше, если суровая зима приведет к нехватке энергоресурсов в Европе.