Куда на самом деле пойдут миллиарды военного сбора: Рада готовит изменения

Военный сбор

Верховная Рада Украины сделала первый шаг к созданию спецфонда, куда будут направлять весь военный сбор. Новая инициатива предусматривает, что эти средства пойдут исключительно на денежное обеспечение военных.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Парламент поддержал в первом чтении законопроект №15167 «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления военного сбора в специальный фонд государственного бюджета». Документ предусматривает создание специального фонда в госбюджете, средства которого будут иметь целевое назначение.

Согласно инициативе, с 1 января 2027 года и до завершения третьего календарного года после прекращения или отмены военного положения военный сбор предлагается в полном объеме направлять в этот спецфонд. Средства планируют использовать исключительно для выплаты денежного обеспечения военнослужащих.

В бюджетном комитете парламента отмечали, что реализация законопроекта позволит ежегодно аккумулировать в спецфонде около 200 млрд грн, которые будут направляться только на финансовое обеспечение бойцов ВСУ.

Если законопроект окончательно примут, уже с 1 января 2027 года весь военный сбор будет поступать в этот фонд и использоваться на выплаты украинским военным.

Заметим, что в 2026 году военный сбор направляется в общий фонд госбюджета Украины для финансирования оборонных нужд, а именно: закупки оружия, военной техники, боеприпасов, а также обеспечения потребностей ВСУ и СБУ.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий уплату военного сбора на три года после завершения войны. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, сбор будет действовать весь период военного положения и еще 36 месяцев после его отмены. Сейчас ставки составляют: 5% для физлиц (1,5% для военных), 10% от минимальной зарплаты для ФЛП 1, 2, 4 групп и 1% от дохода для 3 группы единого налога.

К слову, нардепы подготовили законопроект №15236, который предлагает реформировать ТЦК и СП в сервисные центры с акцентом на цифровизацию. Взаимодействие переносится в электронный кабинет, где будет происходить вручение повесток и отображение статуса военнообязанного. Появится обязательная видеофиксация контактов, механизм обжалования решений через независимый орган и персональная ответственность работников.

