Куда обращаться, чтобы получить пенсию, социальную помощь, субсидии в эвакуации

Рассказываем как получить пенсию, субсидию, другую социальную помощь украинцам, которые из-за войны сменили место жительства
Как и куда обращаться рассказали в «Дневнике безбарьерности».
Обратиться за социальными выплатами можно по телефону и онлайн
Чтобы сообщить о новом местоположении по телефону нужно;
- Позвонить по телефону 0 800 300 545 Укрпочты и выбрать раздел "пенсии, социальные выплаты и субсидии".
- Обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда в регионе, где находится.
Оператору сообщить о виде социальной помощи, которую вы должны получить и предоставить следующую информацию:
- Фамилию, имя и отчество.
- Адрес, по которому вы получали выплаты до марта 2022 года.
- Серия и номер паспорта.
- Номер телефона получающего выплаты.
- Где будете получать выплаты- на почтовом отделении или по домашнему адресу. Полный новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.
- Если выплаты поступают почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении.
Чтобы сообщить онлайн:
- На сайте Укрпочты заполнить заявку на переадресацию выплат.
В тех регионах страны, где идут активные боевые действия выплаты пособий, пенсий, льгот происходит перечислением средств Министерством социальной политики в Ощадбанк, который обеспечивает перевод выплат следующим образом:
- Если раньше вы получали выплаты на карту, то все средства автоматически придут на ту же карту.
- Если получали помощь через Укрпочту, можно будет получить денежный перевод в ближайшем отделении Ощадбанка. Для этого с собой иметь паспорт и налоговый номер.
По всем вопросам социальных выплат, пенсий можно обратиться на горячую круглосуточную линию по номеру 1545.
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