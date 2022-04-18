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Куда обращаться, чтобы получить пенсию, социальную помощь, субсидии в эвакуации

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Куда обращаться, чтобы получить пенсию, социальную помощь, субсидии в эвакуации

Как получить выплаты в эвакуации / pixabay.com

Рассказываем как получить пенсию, субсидию, другую социальную помощь украинцам, которые из-за войны сменили место жительства

Как и куда обращаться рассказали в «Дневнике безбарьерности».

Обратиться за социальными выплатами можно по телефону и онлайн

Чтобы сообщить о новом местоположении по телефону нужно;

  • Позвонить по телефону 0 800 300 545 Укрпочты и выбрать раздел "пенсии, социальные выплаты и субсидии".
  • Обратиться в сервисные центры Пенсионного фонда в регионе, где находится.

Оператору сообщить о виде социальной помощи, которую вы должны получить и предоставить следующую информацию:

  • Фамилию, имя и отчество.
  • Адрес, по которому вы получали выплаты до марта 2022 года.
  • Серия и номер паспорта.
  • Номер телефона получающего выплаты.
  • Где будете получать выплаты- на почтовом отделении или по домашнему адресу. Полный новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания.
  • Если выплаты поступают почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в смс-сообщении.

Чтобы сообщить онлайн:

  • На сайте Укрпочты заполнить заявку на переадресацию выплат.

В тех регионах страны, где идут активные боевые действия выплаты пособий, пенсий, льгот происходит перечислением средств Министерством социальной политики в Ощадбанк, который обеспечивает перевод выплат следующим образом:

  • Если раньше вы получали выплаты на карту, то все средства автоматически придут на ту же карту.
  • Если получали помощь через Укрпочту, можно будет получить денежный перевод в ближайшем отделении Ощадбанка. Для этого с собой иметь паспорт и налоговый номер.

По всем вопросам социальных выплат, пенсий можно обратиться на горячую круглосуточную линию по номеру 1545.

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